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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7627762876297630

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1000
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
206
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
168
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
162
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
272
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
192
Всього голосів : 1000
Повідомлення Додано: Нед 15 вер, 2019 22:16

  node написав:До первой очистки кук или краша вкладки. Токен хранится в обычной куке.
И ладно бы на самом деле улучшалась безопасность. Но нет, все по прежнему завязано на смски.


как по мне это совершенно нормально - поработал с ИБ - почистил куки и историю и закрыл браузер.
т.е. - капча была, есть и будет :mrgreen: привыкаем...
ТАСя (UAH 17,75%), cib(EUR 4%)\\\ КО-КО&Сима///50 дней теста - делюсь текущими впечатление от мудокарты
:!: https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4724642#p4724642
uaprofi
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Повідомлення Додано: Нед 15 вер, 2019 22:42

uaprofi
Ну если вам нехрен делать и/или ждёте взлома домашнего ПК, то да... :lol:
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Нед 15 вер, 2019 23:39

Re: Альфа-Банк

отчего вы не платите коммунальные платежи напрямую? в Альфе же м/б бесплатные, я уже и забыла, когда пользовала сторонние сервисы.
Оформила шаблоны по всем поставщикам, контролирую изменение реквизитов из печатных платежек, да и все.
Arien
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Повідомлення Додано: Нед 15 вер, 2019 23:42

  uaprofi написав:капча была, есть и будет :mrgreen: привыкаем...


По мне так даже само мобильное приложение банка в качестве аутентификатора было бы гораздо лучшим вариантом. Да что угодно лучше, чем капча.
node
 
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  #<1 ... 7627762876297630
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