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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7869787078717872>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1010
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
207
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
170
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
165
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
275
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
193
Всього голосів : 1010
Повідомлення Додано: Нед 17 лис, 2019 18:02

Re: Альфа-Банк

  Квесторе_поверніться написав:Порохбанка чекає на Вас.

Ну це вже в когорті "гусарських"
Faceless
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Повідомлення Додано: Нед 17 лис, 2019 18:42

  Faceless написав:
  Квесторе_поверніться написав:Порохбанка чекає на Вас.

Ну це вже в коголрі "гусарських"

В межах Фонду ні. :)
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Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Пон 18 лис, 2019 06:03

  Квесторе_поверніться написав:
  Faceless написав:
  Квесторе_поверніться написав:Конкретики немає.
В Порох банці від 1000 грн, від 367 днів, 18%, виплата щомісяця.
Ця банка з людьми близькими до супостата пу може забезпечити таку дохідність і від яких сум?

Близька до того дохідність, але на строк 3 місяці, наприклад.
Або в долярі від 5% за півроку.
Про більші строки мова не йде, невиправдано.
Меже по сумі теж міняється, залежності від ситуації. Від 250 тис грн, від 15к дол - залежить від валюти, строку, ситуації на ринку. На те вони й індивідуальні

Дякую. Зрозумів...короткостроковими балуєтесь.
Але в тенденції облікової ставки до 8%...на довгострок слід в портфелі мати...мабуть.
Порохбанка чекає на Вас. :)
Не факт що ця інвестиція не згорить в горнилі Світової кризи...але...хто не ризикує...
скажем так,лозунги отдельно,а капитал в другую сторону. Мне и МИБ подошёл на сто лет,но необходимы условия как в Эксиме-возможность разрыва по истечению года без потери выплаченых процентов
никому не верю
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Повідомлення Додано: Пон 18 лис, 2019 07:27

Видишь онлине? А он есть!

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... делайте хоть что-нибудь!
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Повідомлення Додано: Пон 18 лис, 2019 08:24

  curiousobro написав:Пальчик приложили - и вуаля. Правда тут нету возможности операций с рассрочками.

Уважаемая Альфабанк!

Когда запилите в мобайле работу с рассрочками?

Осталось в мобай перенести рассрочки и ИБАНизировать шаблоны - и МАБ почти не нужен. Разве что для выписки. Но если запилите CSV выписку в мобайле - то и вообще не нужен ;)

curiousobro, добрый день. Передала предложение на обсуждение.
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Повідомлення Додано: Пон 18 лис, 2019 08:28

  WachtAmRhein написав:Сообщение появляется что звук может идти на внешний динамик, поэтому возможно придётся использовать наушники... Как-то так. На ни с наушниками ни без наушников Марина и другая девушка меня не слышали.

Наушники у меня кстати с микрофоном, говорю по телефону с их помощью в машине.

WachtAmRhein, добрый день. Это временные ограничения, на заметке для исправления. Приносим извинения и предлагаем, как временное решение, на этой же странице Мобайла задавать вопрос в чате.
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Повідомлення Додано: Пон 18 лис, 2019 08:40

  guntherhouse777 написав:Alfa_Bank,
А стоит такая задача, чтобы функционал Мобайла=МАБу?
Что там в вашем бэклоге написано по этому поводу?)

guntherhouse777, доброе утро. Пока прямо такая цель не стоит, однако, МАБ и Мобайл будут постепенно наполняться новыми и существующими функциями.
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Повідомлення Додано: Пон 18 лис, 2019 10:56

Alfa_Bank
Добрый день. Как может быть что клиенту пришло смс получите карту в отделении, а там говорят нет никакой карты, через заказ по интернету все всегда путают, заказывайте у нас и будет все ок.
balbesik
 
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Повідомлення Додано: Пон 18 лис, 2019 11:00

  Alfa_Bank написав:
  guntherhouse777 написав:Alfa_Bank,
А стоит такая задача, чтобы функционал Мобайла=МАБу?
Что там в вашем бэклоге написано по этому поводу?)

guntherhouse777, доброе утро. Пока прямо такая цель не стоит, однако, МАБ и Мобайл будут постепенно наполняться новыми и существующими функциями.

Вітаю! Чи є відповідь на моє питання?
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Повідомлення Додано: Пон 18 лис, 2019 11:04

  balbesik написав:Alfa_Bank
Добрый день. Как может быть что клиенту пришло смс получите карту в отделении, а там говорят нет никакой карты, через заказ по интернету все всегда путают, заказывайте у нас и будет все ок.

balbesik, добрый день. Нужно поверять. Напишите ИНН владельца карты и дату заказа а ЛС.
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