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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 17 лют, 2020 10:48
joik написав:
Подскажите, как перейти на пуш?
Установить апликуху на смартфон. Зайти
Тапнуть по карте или по ее допке
Выбрать СМС-инфо
Установить ползунок на Пуши
Сохранить
Увидеть СМС-ку, шо всё таки переключилось
Инджой
... делайте хоть что-нибудь!
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Додано: Пон 17 лют, 2020 10:54
joik написав:
Подскажите, как перейти на пуш?
В мобильном приложении заходите на карту, переходите в раздел "sms-информирование" , устанавливаете ползунок на Push и подтверждаете введением кода из sms.
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Додано: Пон 17 лют, 2020 12:08
clientage написав: joik написав:
Подскажите, как перейти на пуш?
Установить апликуху на смартфон. Зайти
Тапнуть по карте или по ее допке
Выбрать СМС-инфо
Установить ползунок на Пуши
Сохранить
Увидеть СМС-ку, шо всё таки переключилось
Инджой
Спасибо)))
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Додано: Пон 17 лют, 2020 12:08
Alfa_Bank написав: joik написав:
Подскажите, как перейти на пуш?
В мобильном приложении заходите на карту, переходите в раздел "sms-информирование" , устанавливаете ползунок на Push и подтверждаете введением кода из sms.
Спасибо)))
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Додано: Пон 17 лют, 2020 12:46
antey718 написав: Alfa_Bank написав: antey718 написав:
Alfa-bank
Глюк в мобильном приложении:
2 карты на одном счете, в мобильном приложении если нажать кнопку показать CVV то всегда показывает CVV основной карты, т.е. посмотреть CVV доп карты невозможно, основная проблема состоит в том что доп карта это суперсовременная travel без номера
Еще месяц назад все работало нормально.
antey718, добрый день. Вторая карта отображается в меню дополнительных карт?
Допка отображается, номер ее отображается правильно, но если нажать на ней кнопку показать CVV то отображается cvv основной карты.
В новом релизе приложения ошибка ушла, спс.
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Додано: Пон 17 лют, 2020 12:49
joik видно, что вы не новичок в форуме, и уже разобрались, что он устроен так, что в благодарность комментатору ставят плюс,
позвольте полюбопытствовать, почему вместо благодарности форумчанам, которые вам дали точные ответы на ваши вопросы, вы два раза написали спасибо?
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Ой+
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