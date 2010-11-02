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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8169817081718172

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1017
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
208
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
171
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
166
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
279
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
193
Всього голосів : 1017
Повідомлення Додано: Пон 17 лют, 2020 10:48

  joik написав:Подскажите, как перейти на пуш?

Установить апликуху на смартфон. Зайти
Тапнуть по карте или по ее допке
Выбрать СМС-инфо
Установить ползунок на Пуши
Сохранить
Увидеть СМС-ку, шо всё таки переключилось
Инджой
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Пон 17 лют, 2020 10:54

  joik написав:
Подскажите, как перейти на пуш?

В мобильном приложении заходите на карту, переходите в раздел "sms-информирование" , устанавливаете ползунок на Push и подтверждаете введением кода из sms.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Пон 17 лют, 2020 12:08

  clientage написав:
  joik написав:Подскажите, как перейти на пуш?

Установить апликуху на смартфон. Зайти
Тапнуть по карте или по ее допке
Выбрать СМС-инфо
Установить ползунок на Пуши
Сохранить
Увидеть СМС-ку, шо всё таки переключилось
Инджой

Спасибо)))
joik
 
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Повідомлення Додано: Пон 17 лют, 2020 12:08

  Alfa_Bank написав:
  joik написав:
Подскажите, как перейти на пуш?

В мобильном приложении заходите на карту, переходите в раздел "sms-информирование" , устанавливаете ползунок на Push и подтверждаете введением кода из sms.


Спасибо)))
joik
 
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Повідомлення Додано: Пон 17 лют, 2020 12:46

  antey718 написав:
  Alfa_Bank написав:
  antey718 написав:Alfa-bank

Глюк в мобильном приложении:
2 карты на одном счете, в мобильном приложении если нажать кнопку показать CVV то всегда показывает CVV основной карты, т.е. посмотреть CVV доп карты невозможно, основная проблема состоит в том что доп карта это суперсовременная travel без номера :)
Еще месяц назад все работало нормально.

antey718, добрый день. Вторая карта отображается в меню дополнительных карт?


Допка отображается, номер ее отображается правильно, но если нажать на ней кнопку показать CVV то отображается cvv основной карты.


В новом релизе приложения ошибка ушла, спс.
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Повідомлення Додано: Пон 17 лют, 2020 12:49

joik видно, что вы не новичок в форуме, и уже разобрались, что он устроен так, что в благодарность комментатору ставят плюс,
позвольте полюбопытствовать, почему вместо благодарности форумчанам, которые вам дали точные ответы на ваши вопросы, вы два раза написали спасибо?
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  #<1 ... 8169817081718172
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