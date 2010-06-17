Додано: Пон 06 кві, 2020 15:05

Добрый день!

Alfa_Bank , предлагаю Вам пару простых, но весьма актуальных сегодня продукта.

1. Вместо вкладов с капитализацией и выплатой в конце срока, предложить взаимовыгодную линейку вкладов с выплатой процентов авансом . Например, на полученные авансом проценты, вкладчик сейчас сможет купить значительно больше, чем на проценты в конце срока действия вклада. Банк же сможет заинтересовать старых и привлечь новых клиентов на вклады с более длинным ресурсом, мгновенно выполнив свои процентные обязательства, что в настоящий момент весьма актуально по вкладам в валюте.



2. С целью популяризации карточных продуктов и депозитов Альфа-Банка, в линейке дебетовых карт добавить кредитный лимит , не превышающий лимит защиты от потери денег или 30 000 грн на условиях, действующим по кредитным картам. Кредитный лимит предоставляется для клиентов, имеющих срочный вклад в банке и становится доступным только после его активации. Механизм работы - сначала тратятся собственные средства, затем кредитные. Любое зачисление на карту вначале идет на погашение задолженности по кредитному лимиту. При этом, чтобы пользоваться кредитными средствами и не тратить собственные, вкладчик может их перечислить на депозиты "Доходный Сейф" или "Мобильный", а также пару раз в месяц иметь возможность бескомиссионного снятия кредитных средств.