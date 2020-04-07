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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 07 кві, 2020 19:29
Квесторе_поверніться написав: Аlександр написав:
В ОТП был с 99% годовых в первый месяц и по 0.01% во все остальные.
Малувато.
Зато сразу. А где сейчас много
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Аlександр
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Додано: Вів 07 кві, 2020 20:28
сколько насыпают, если выбрана категория АЗС и есть акция 5% Глушко ?
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SILVER_UA
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Додано: Вів 07 кві, 2020 20:42
SILVER_UA написав:сколько насыпают, если выбрана категория АЗС и есть акция 5% Глушко ?
Якщо по аналогії з іншими партнерками, то 5%+% за АЗС в теорії.
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stryzhko
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Додано: Вів 07 кві, 2020 20:46
Seva написав: clientage написав:
Лаана, уговорили. Пока курс до 23 не упал, нуна продать остатки
вы как с Луны, Алла меньше 1 условной единицы не покупает
Мне вааще казалось, шо от 10уе тока
Пофиг, находу разберемся
... делайте хоть что-нибудь!
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Додано: Вів 07 кві, 2020 20:49
prodigy написав: Hack-Stock написав: diagnostika написав:
Опять развели на 60 грн...
5 апреля оплатил задолженность по карте (расчетный период заканчивается 6 апреля).
Но 6 апреля вечером таки сняли эти 60 грн. за РКО, которые вообще-то снимаются только при наличии задолженности.
Ну что за скотство
5 число выходной день, нужно было гаситься 3-его в пятницу
в сообщениях не указывается, как гасили долг. По идее терминал Cashin сразу зачисляет, независимо выходной или нет
prodigy написав:
у меня в январе сняли 812грн, погасил карту 23 в четверг (расчетный 25числа), после того как сняли деньги, написали, что рекомендовано платить платить 20-го числа
п.с. закрыл карту на*рен (максимум готивка)
так у Вас сняли комиссию или %? % и должны были снять
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Shaman
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