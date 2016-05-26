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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8431843284338434

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1027
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
207
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
175
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
169
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
281
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
195
Всього голосів : 1027
Повідомлення Додано: П'ят 10 кві, 2020 10:43

картой другого банка

каким способом и где его в интернет банкинге искать, чтобы проводка провелась как можно быстрее картой другого банка, комиссия со стороны Альфы есть ?
SILVER_UA
 
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Повідомлення Додано: П'ят 10 кві, 2020 11:05

  SILVER_UA написав:каким способом и где его в интернет банкинге искать, чтобы проводка провелась как можно быстрее картой другого банка, комиссия со стороны Альфы есть ?

SILVER_UA, добрый день. Кнопка "Пополнить", зачисление онлайн, распределение - след.рабочий день. Комиссии нет с нашей стороны.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: П'ят 10 кві, 2020 11:10

  Alfa_Bank написав:SILVER_UA, добрый день. Кнопка "Пополнить", зачисление онлайн, распределение - след.рабочий день. Комиссии нет с нашей стороны.

Объясните подробнее что значит зачисление онлайн, а распределение на следующий рабочий ? Расчетная дата в понедельник
SILVER_UA
 
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Повідомлення Додано: П'ят 10 кві, 2020 11:13

значит- что успеешь до пон
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Повідомлення Додано: П'ят 10 кві, 2020 11:25

  SILVER_UA написав:
  Alfa_Bank написав:SILVER_UA, добрый день. Кнопка "Пополнить", зачисление онлайн, распределение - след.рабочий день. Комиссии нет с нашей стороны.

Объясните подробнее что значит зачисление онлайн, а распределение на следующий рабочий ? Расчетная дата в понедельник

Это значит, что для погашения задолженности средства зайдут на счет на след.рабочий день после пополнения. Сегодня пополняете, в пн. средства будут.
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Повідомлення Додано: П'ят 10 кві, 2020 13:09

лаунж

можно сейчас получить бесплатно бесплатные визиты в лаунж по детебным картам или только с годовой абонплатой ?
SILVER_UA
 
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Повідомлення Додано: П'ят 10 кві, 2020 13:17

  SILVER_UA написав:можно сейчас получить бесплатные визиты в лаунж по детебным картам или только с годовой абонплатой ?

Дополнительные сервисы в аэропортах только в пакетах PLATINUM BLACK и PLATINUM BLACK PLUS.
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Повідомлення Додано: П'ят 10 кві, 2020 13:51

  SILVER_UA написав:можно сейчас получить бесплатно бесплатные визиты в лаунж по детебным картам или только с годовой абонплатой ?

А шо, где то еще летают?
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