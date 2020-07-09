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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8754875587568757

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1034
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
211
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
174
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
171
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
282
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
196
Всього голосів : 1034
Повідомлення Додано: П'ят 10 лип, 2020 16:17

  vpchelko написав:Подскажите пожалуйста, есть ли смысл/шансы выиграть chargeback (идти в отделение банка и писать заявление на chargeback).

Ситуация следующая, такси uklon, сделал заказ оплатой кредитной картой (максимум), водитель попросил оплатить наличкой, я оплатил наличкой поезду, но оплату кредитной картой не вернули.

не понятно, что значит водитель попросил, у меня была ситуация с 838 и другой "а"-банкой. Деньги заблокировались перед поездкой, но якобы не удалось провести повторное списание после поездки. Это было видно и у водителя, и у меня. Но деньги таки списались. И я ради спортивного интереса подал на чарджбек. 838 и уклон работают кста через одного екваера - фонду.
пс. моя ситуация только усугибалсь тем, что 838 выпали на мороз, там нет явной службы поддержки.
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Спортбанк: https://sportbank.com.ua/promo/?ref=eMbe1ck (10% кешбек на спорт) Моно: https://monobank.ua/r/HZat
Ромасик
 
Повідомлень: 1098
З нами з: 30.03.15
Подякував: 144 раз.
Подякували: 72 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 10 лип, 2020 16:45

  Ромасик написав:не понятно, что значит водитель попросил

Мне вот тоже интересно, какие рассуждения могли бы привести клиента к необходимости заплатить за поездку повторно.
В общем, из ваших историй понятно, что, если уж оплата картой была инициирована и авторизовано, то не стоит потом "вестись" на различные уговоры типа "не прошла", "отмена", "заплатите наличкой, а вам потом вернётся" и т.д., а нужно настаивать на том, чтобы списывали с карты, тем более, что они могут это и постфактум сделать.
M-Audio
 
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Подякував: 306 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 10 лип, 2020 16:45

Re: Альфа-Банк

Доброго вам дня.

Можно ли запретить для своего аккаунта дистанционную (через горячку или банкомат)замену финансового номера?

Заранее дякую!
curiousobro
 
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Повідомлення Додано: П'ят 10 лип, 2020 16:55

M-Audio не совсем. В магазинах тоже бывали случаи, когда смс уже получили, а кассир говорит оплата не прошла. Или в метро - турникет не сработал.
Промокод Коко-кард Бонус 100 грн: lx4.me/c/BfsNzSpW
Спортбанк: https://sportbank.com.ua/promo/?ref=eMbe1ck (10% кешбек на спорт) Моно: https://monobank.ua/r/HZat
Ромасик
 
Повідомлень: 1098
З нами з: 30.03.15
Подякував: 144 раз.
Подякували: 72 раз.
 
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  #<1 ... 8754875587568757
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