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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 21 лип, 2020 12:50
clientage написав: Kalgan написав: Alien написав:
Ще в 2.0 чи вже в РЕД?
навскидку тарифы одинаковые, но я сильно не вчитывался
А похоже сделали ОДНУ ДЛЯ ВСЕХ РД?
Строк внесення платежу до 30 числа кожного місяця, починаючи з місяця,
наступного за місяцем відкриття картки
Или это неудачный пример такой в Тарифах?
clientage, добрый день. По РД изменений нет. Это только пример.
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Додано: Вів 21 лип, 2020 12:52
clientage написав:
Или это неудачный пример такой в Тарифах?
ПРИКЛАД: Дата оформлення договору 01.04.2019р
Тоже об этом думал, но скорее всего пример такой
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Додано: Вів 21 лип, 2020 12:52
clientage написав:
Если у вас есть нормальный менагер, который заинтересован выдать вам кредитку с большим кредитом, то оформляйте RED
Персонального менеджера нет, но благодаря вопросу с эскалацией на кредитный комитет меня менеджер заполнил
и даже хотели сегодня звонить с предложением оформить сию карту. Говорят, что пробовать её оформить без справки о доходах.
clientage написав:
...лучше сначала попробовать повысить лимит у существующей карты, а потом ее переоформить на новый тариф.
Ну в приложении Алка отказывала в повышении лимита, а эскалации помешал карантин.
Неподступная Алка в моём городе.)))
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Додано: Вів 21 лип, 2020 12:59
Alfa_Bank
Я правильно понял, что единственное реальное "преимущество" новой кредитки - это консьерж-сервис? Ну и красный цвет
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Vorlon
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Додано: Вів 21 лип, 2020 13:03
Kalgan написав: clientage написав:
Или это неудачный пример такой в Тарифах?
ПРИКЛАД: Дата оформлення договору 01.04.2019р
Тоже об этом думал, но скорее всего пример такой
Ну если срок оформления 01
.04.2019р, то и Срок внесенния платежа ПО конец опердня 01 числа (а то и до 19:00 по некоторым каналам). Ну т.е. пример сделан безотвественно
И вааще, было бы здорово, шобы банк с индивидуальной РД ЗАОСТРИЛ на этом внимание вот именно в таком примере, который прилеплен ну прямо в Тарифы. Вот хай там Договор подпишут 7 апреля
Этааа, и чо вдрух 19й год для новейших Тарифов середины 20го года? Опять Саша-художник бешкетує?
... делайте хоть что-нибудь!
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Додано: Вів 21 лип, 2020 13:09
Vorlon написав:Alfa_Bank
Я правильно понял, что единственное реальное "преимущество" новой кредитки - это консьерж-сервис? Ну и красный цвет
Карта RED создана для совершения безналичных покупок - расчетов в Интернет-магазинах и торгово-сервисных сетях и с ней клиент получает:
При оформлении Рассрочки на 3 и 6 месяцев, ежемесячная комиссия = 0% (акция действует 3 мес с 21.07.2020 по 31.10.2020.)
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Бесплатное обслуживание карты
Стильный дизайн
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Льготный период до 62 дней
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Додано: Вів 21 лип, 2020 13:12
Alfa_Bank
Ну это понятно. Я про отличия от имеющейся у меня и других форумчан карты "Максимум 2.0"
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Vorlon
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Додано: Вів 21 лип, 2020 13:15
Vorlon написав:Alfa_Bank
Ну это понятно. Я про отличия от имеющейся у меня и других форумчан карты "Максимум 2.0"
Тогда консьерж, дизайн и номер карты на обратной стороне.
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Додано: Вів 21 лип, 2020 13:20
Alfa_Bank написав:
PayPas
у вас тута 10 ачибаХ, патамуша эта технологЫя Мастера уже лет 5 как называется Contactless
Я думаю, шо ваши юристы уже лет 5 юзают не ту козу
Востаннє редагувалось clientage
в Вів 21 лип, 2020 13:22, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Вів 21 лип, 2020 13:22
Vorlon написав: Alfa_Bank написав:
Это карта, которая с сегодняшнего дня выпускается и перевыпускается вместо Максимум и Максимум 2.0.
Я так понимаю, на рынке кредитных продуктов продолжается деление (или скорее выделение) карт по цвету:
1) Идея - белая и синяя;
2) Моно - чёрная;
3) Форвард - жёлтая;
4) Альфа - красная
Типа в портмоне карта должна выделяться
Немного выбилась из этого тренда акцентовская карта "Зелёная", которая больше зелёная только по названию
Есть у Аллы еще синияя Выгода.
Кобренд с Эпицентром.
Симбиоз орехов и кобренда.
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