Якщо нічого не змінилось, то купуєте пакет і ви клЮбі
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 20 вер, 2020 13:01
Якщо нічого не змінилось, то купуєте пакет і ви клЮбі
100 грн. за оформлення КоКо-кредитки або 50 грн. за КоКо-депозитку від Форвардбанку http://lx4.me/c/EAjFXzKo
Додано: Нед 20 вер, 2020 14:45
Kripo
Імпрінтер недавно пояснював що да як із АКлубом
viewtopic.php?p=5043537#p5043537
а ставочки там да... божественні
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Зараз переглядають цей форум: IDAN і 2 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор
|