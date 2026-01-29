недостатність зовнішнього фінансування, без якого в нас жодних перспектив вийти на рівень життя хоча б Польщі. .........
Думаю, до войны мы могли бы при разумной политике обойтись и без зовнішнього фінансування. И я не убеждён, что оно будет после войны. По крайней мере, в достаточных количествах.
В черговий раз для тих в кого у їх проблемах винуватий ХТОСЬ, а раз так - то цей ХТОСЬ зобовязаний ці проблеми вирішити 1 Чарівної палички -не існує 2 Як тільки дюра-бачі ДОВЕДЕ що з ним можна працювати і запросивши його керувати якимось проектом який буде кимось фінансувати - то фінансис ОТРИМАЄ дохід.. Тоді відбою не буде, на заході валом вільного капіталу.. От тільки проблема для совків і фантазерів Ні першому, ні другому - грошей не дадуть.
Тут спрашивали есть ли пенсия в Иране. Ради интереса посмотрел что там на сегодня: Возраст: мужчины 60-62г, женщины 55-57 лет. Минимальный стаж: мужчины 25 лет, женщины 20 лет. Расчет суммы пенсии: базовая зарплата / 30 * количество лет стажа. Но не больше зарплаты и не меньше минимальной пенсии. Т.е. при стаже 30 лет - пенсия равна зарплате. Есть потолок максимальной пенсии - около 7 минимальных пенсий. Минимальная пенсия 166 млн риалов = 5500 грн. Наши пенсионеры были бы очень довольны такой системой наверняка
TUR написав:Тут спрашивали есть ли пенсия в Иране. Ради интереса посмотрел что там на сегодня: Возраст: мужчины 60-62г, женщины 55-57 лет. Минимальный стаж: мужчины 25 лет, женщины 20 лет. Расчет суммы пенсии: базовая зарплата / 30 * количество лет стажа. Но не больше зарплаты и не меньше минимальной пенсии. Т.е. при стаже 30 лет - пенсия равна зарплате. Есть потолок максимальной пенсии - около 7 минимальных пенсий. Минимальная пенсия 166 млн риалов = 5500 грн. Наши пенсионеры были бы очень довольны такой системой наверняка
тут за згадку що в РБ "непогано годують" запинали дописувача
Hotab Ещё об операции по спасению лётчиков. Уже не от журналистов. а от Трампа:
Трамп подробно описал поисково-спасательную операцию, которая проводилась в выходные, заявив, что в ней участвовал 21 самолет для спасения одного пилота и около 155 самолетов для спасения второго. Он сказал, что американские военнослужащие провели сложную операцию по дезинформации, чтобы спасти второго летчика, который оказался в ловушке глубоко на иранской территории.
В какой-то момент Трамп спросил председателя Объединенного комитета начальников штабов Дэна Кейна , может ли он сказать, сколько американских военнослужащих участвовало в миссии. Генерал ответил, что «с удовольствием сохранил бы это в секрете», но президент добавил: «Я сохраню это в секрете, но их были сотни». ........Президент заявил, что военные взорвали часть своих собственных самолетов, вместо того чтобы оставить их на земле после того, как они застряли в песке во время миссии. Вместо того чтобы позволить самолетам оставаться целыми и рисковать тем, что иранцы соберут о них технические характеристики, США решили их уничтожить. ........Миссия, начатая после сбития американского военного самолета, длилась два дня и включала в себя сотни бойцов спецназа. Американские самолеты сбрасывали бомбы и вели огонь по иранским конвоям, чтобы не допустить их к месту укрытия летчика, как ранее сообщала газета New York Times .
В романе Джорджа Оруэлла « Скотный двор » (1945) животные сначала принимают лозунг «четыре ноги — хорошо, две ноги — плохо». Но когда свиньи захватывают власть и восстанавливают отношения с людьми, они меняют лозунг на «четыре ноги — хорошо, две ноги — лучше». Нечто подобное происходит и в США. Десять лет назад консерваторы в один голос твердили: «рынок — хорошо, государство — плохо». Теперь они твердят: «рынок — хорошо, государство — лучше». При президенте Дональде Трампе Америка принимает новую форму государственного капитализма, имеющую огромные последствия не только для экономики, но и для здоровья республики.
Интересно, вы, когда учились, работу Ленина "Империализм как высшая стадия..." не изучали? Как бы США не повторили опыт Союза, только в худшем варианте.