Arien написав:напомните пож через терминалы какой сети альфовские карты пополняются без комиссии?
не easy pay ?
Вони, + City24 й ТСО привата.
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Додано: Суб 24 жов, 2020 15:38
Re: Альфа-Банк
Вони, + City24 й ТСО привата.
Додано: Суб 24 жов, 2020 21:20
Re: Альфа-Банк
спасибо большое!
Додано: Пон 26 жов, 2020 11:33
cvv
нужно было узнать cvv код на карте через приложение, потому что на карте его нет
сделал запрос, ждал минут 15, в сообщении было указано, что действительные еще минут 10 на это время
ввел, получил сообщение что неправильная попытка
де*** (с)
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