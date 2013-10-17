M-Audio написав:А вимогу платіжних систем щодо присутності цієї інформації на картці відмінили? Так, я знаю, що є картки, на котрих нічого немає, але вважав це таким собі порушенням, на яке платіжні системи закривають очі (взагалі вони багато на що закривають очі), але все ж таки порушенням.
Т.е. виртуальные карты, на которых не то, что на пластике ничего не напечатано, а и самого пластика нет, совсем уж незаконны? :O Не, мне раз попадался бдительный интернет-магазин, который с меня потребовал фотографию карточки и, когда я у него полюбопытствовал, как он представляет фото виртуальной карточки, ответил: "нет ножек - нет варенья" и отменил заказ. Но я думал, что это закидоны конкретного магазина, а не МПС.
Такое очень даже часто встречается. Например та же агода если сумма бронирования достаточно велика требует фото карты. И им пофиг что это виртуалкв. Мне один раз отказали в бронировании на сумму больше 1,5куе именно потому что виртуалка. Просто я так понимаю что много случаев использования украденных номеров карт и мерчанты не хотя нести ответственность по таким случаям. Тем более что они зачастую даже 3ds не запрашивают
Взагалі в Альфі багато що змінилось. Тепер у банкоматі можна поповнювати готівкою скориставшись смартфоном з карткою, що прив'язана до GooglePay,що особисто для мене було відкриттям. А от чат в Сенсі це диво дивнеє, хоч нечасто звертаюсь. Але завершити діалог стандартгим повернемось й поінформуємо й зникнути... Ще й вводять в оману вказавши недостовірні дані. Краще б чесно писали, що незнаємо ніж відсилати у відділення де начебто прийшов перевипущений пластик, а його там немає. Довелось закривати пакет послуг. Задав два питання й обидва залишились БЕЗ відповіді.
Востаннє редагувалось BBC в Нед 17 жов, 2021 11:57, всього редагувалось 1 раз.