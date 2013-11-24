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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 10195101961019710198

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1065
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
216
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
181
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
182
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
288
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
198
Всього голосів : 1065
Повідомлення Додано: Чет 30 гру, 2021 16:39

прикупил себе микрософта, цсх. А как теперь продать? :roll:
Я вижу только кнопки купить

апд. Список купленных акций появляется после обновления экрана рядом возле кнопки "купить".

Хотел скупать дальше, выскочила какая-то ошибка о статусе, и больше не дает "Smth went wrong"
Ромасик
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Повідомлення Додано: Чет 30 гру, 2021 16:59

Re: Альфа-Банк

Ромасик написав:прикупил себе микрософта, цсх. А как теперь продать? :roll:
Я вижу только кнопки купить

апд. Список купленных акций появляется после обновления экрана рядом возле кнопки "купить".

Хотел скупать дальше, выскочила какая-то ошибка о статусе, и больше не дает "Smth went wrong"
Зайдите в "Мої акції", нажимаете на акцию, там есть кнопка Продать.
Но учтите, с продажей можно сразу готовиться подавать декларацию
Faceless
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Повідомлення Додано: Чет 30 гру, 2021 17:12

Re: Альфа-Банк

Вообще-то в чате для инвесторов написали:

❗️❗️❗️Временно, минут на 30 необходимо приостановить торговлю. Если получится восстановить раньше - сразу же сообщим
MASolomko
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Повідомлення Додано: Чет 30 гру, 2021 17:21

Re: Альфа-Банк

MASolomko написав:Вообще-то в чате для инвесторов написали:

️Временно, минут на 30 необходимо приостановить торговлю. Если получится восстановить раньше - сразу же сообщим
Ну, я успел до того ещё сделок оформить, но оно подвисло на этапе "подана заявка" и все
Faceless
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Повідомлення Додано: Чет 30 гру, 2021 17:31

  Faceless написав:Но учтите, с продажей можно сразу готовиться подавать декларацию

Так если купил и не повезло получить дивиденды, то тоже. Но это Алла так думает. А в НКУ есть 179.2, в котором не всё так однозначно.
moveton
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Повідомлення Додано: Чет 30 гру, 2021 17:46

  Прораб написав:«Сенсацінний бонус» буде продовжено в НР?


И 50% на метро не забудьте, пожалуйста, продлить.
wig
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Повідомлення Додано: Чет 30 гру, 2021 17:58

Re: Альфа-Банк

Егеж, сенс бонус мені ще на місяць треба, аби бути гуру :)
chipmunk
 
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Повідомлення Додано: Чет 30 гру, 2021 18:00

  Alfa_Bank написав:
  Faceless написав:І ще питання. Оподаткування дивідендів. Теж треба подавати декларацію, чи банк може виступити податковим агентом?

Альфа-Банк утримує та сплачує податки із суми виплачених дивідендів від іноземних емітентів (9% Податок з доходів фізичних осіб та 1,5% військовий збір)

Там ще плюс до цього 15% американці забирають
https://assets.kpmg/content/dam/kpmg/pd ... ies-v2.pdf
Ukrainian
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