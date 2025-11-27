|
Акордбанк
Додано: Сер 01 жов, 2025 15:27
aanonimovic594 написав:
При сплаті через лікпей МСС код завжди як - "спорт і розваги", бо оплата через них проходить
Досить вже цього марення. Той же Watsons спокійно проходить через LiqPay як "краса".
Додано: Чет 27 лис, 2025 11:11
Инкассаторы аккорда задержаны, при попытке вывоза уклонистов в фургоне банка.
Порт
