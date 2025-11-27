RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Акордбанк

Акордбанк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 208209210211

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Акордбанк 4 5 34
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
9%
3
2- Погане. Некомпетентне.
6%
2
3- Задовільне. Хотілося б краще.
12%
4
4- Добре. Як і повинно бути.
24%
8
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
50%
17
Всього голосів : 34
Повідомлення Додано: Сер 01 жов, 2025 15:27

  aanonimovic594 написав:При сплаті через лікпей МСС код завжди як - "спорт і розваги", бо оплата через них проходить

Досить вже цього марення. Той же Watsons спокійно проходить через LiqPay як "краса".
klug
 
Повідомлень: 8955
З нами з: 18.08.14
Подякував: 377 раз.
Подякували: 1267 раз.
 
Профіль
 
1
4
Повідомлення Додано: Чет 27 лис, 2025 11:11

Инкассаторы аккорда задержаны, при попытке вывоза уклонистов в фургоне банка.
Порт
 
Повідомлень: 1091
З нами з: 03.01.10
Подякував: 2 раз.
Подякували: 72 раз.
 
Профіль
 
  #<1 ... 208209210211
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Ferlakur і 2 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Акордбанк (2102)
27.11.2025 11:11
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.