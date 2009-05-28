Кстати этого обменника на выходе м. Лесная уже с год как нет.
Либо закрыли, либо на другое место гастролировать уехали.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 29 вер, 2011 14:32
Кстати этого обменника на выходе м. Лесная уже с год как нет.
Либо закрыли, либо на другое место гастролировать уехали.
Додано: Нед 23 жов, 2011 22:13
Надежный оптовый пункт обмена
Прошу отзыва в Первой Столице такого пункта, с приемлемыми курсами разумеется.
Спасибо.
Додано: Чет 26 січ, 2017 17:05
тел валют
Nitroz я не раз покупал валюту у валютчика ст м палац украина:0686285266 игор(я тоже систематически покупаю валюту для себя 0679039061 Святослав
Додано: Сер 08 лют, 2017 12:58
Re: Надежный оптовый пункт обмена
Спасибо за рекомендации. Буду иметь ввиду.
Додано: Сер 08 лют, 2017 14:28
пункт обмена
Nitroz Здесь не безопасно перезвоните дам полезную инфо 0679039061 0637568777 Святослав но лучше на электронку(безопасней) potapovich_fastiv@ukr.net
Додано: Чет 09 лют, 2017 06:00
Как это нет? Если те, что выходят на Броварской проспект, так их там сейчас 2
back in USSR
Додано: Пон 13 лют, 2017 15:37
куплю валюту
jabba Я систематически покупаю валюту(для себя) 0679039861 Святослав
Додано: Пон 26 бер, 2018 13:37
Несколько неплохих обменников есть на Левобережке, лучший- возле Макдональдса, в сторону метро. Там бывают неплохие оптовые суммы.
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