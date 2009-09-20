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Фондовый рынок и все
что с ним связано

Фондовый рынок и все что с ним связано
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Фондові ринки США і Росії, трейдери і брокери на фондових біржах NYSE, NASDAQ, AMEX, РТС і ММВБ. Як купити американські акції? Робота на РТС.
  #<12345
Повідомлення Додано: Пон 02 лис, 2009 01:15

Объем за 27.10:

http://savepic.org/29822.htm

Торговая сессия за 28.10:

http://savepic.org/16510.htm

__________________________________________________________________
Объем за 28.10:

http://savepic.org/17534.htm

Торговая сессия за 29.10:

http://savepic.org/23678.htm

_______________________________________________________________
NANO
 
 
Повідомлення Додано: Пон 02 лис, 2009 01:19

Объем за 29.10:

http://savepic.org/21630.htm

Торговая сессия за 30.10:

http://savepic.org/10366.htm
_________________________________________________________________

По-моему неплохо прошло..по трэнду становиться можно.
И уровни на Понедельник:

http://savepic.ru/880367.htm
NANO
 
 
Повідомлення Додано: Чет 19 лис, 2009 17:04

Технический анализ в полном объеме. А как на счет прогнозов?
france1982
 
 
Повідомлення Додано: П'ят 04 гру, 2009 12:01

Подскажите пожалуйста!

Подскажите, пожалуйста, где можно найти инфо. по торговле (инвестициям) золотыми слитками. Как ведутся торги, как устанавливается ценовая политика и т.д.

Заранее благодарна.
Журналистика
 
 
Повідомлення Додано: П'ят 04 гру, 2009 23:22

У Глеб и Яшка Пирожков на ветке драг металлов.

ПС. И , судя по имени , и по форме Вашего вопроса, лучше если пешком. Те беседа
Мыцик
 
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Повідомлення Додано: Суб 05 гру, 2009 14:20

Журналистика
Нужно смотреть график по фьючерсам на золото. Такие бесплатные графики (котировки) в Интернете можно найти, но там приблизительно задержка будет составлять 15-20 мин.
Например, я смотрю здесь http://www.forexpf.ru/quote_show.php
Если Вы хотите следить за такими графиками в режиме реально времени, то для этого уже есть платные программы.
france1982
 
 
Повідомлення Додано: Вів 07 вер, 2010 10:38

Макростатистика

Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, где можно взять свежую макросатистику из Европы и Японии на русском, в крайнем случае на английском языке?
Олень
 
 
Повідомлення Додано: Вів 07 вер, 2010 10:51

Re: Макростатистика

Олень написав:Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, где можно взять свежую макросатистику из Европы и Японии на русском, в крайнем случае на английском языке?

Оф сайты мин экономики и местных ЦБ не устраивают.
а инглиш прийдется учить
...
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Повідомлення Додано: Чет 29 бер, 2018 11:20

Re: Фондовый рынок и все что с ним связано

Привет! Кто как начинал обучение трейдинга? Подскажите, какие курсы лучше, платные или бесплатные?
Oleg_Yar
 
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Повідомлення Додано: Пон 02 кві, 2018 09:52

Re: Фондовый рынок и все что с ним связано

Здесь что, нету никого? Форум активных хоть? аууу!!
Oleg_Yar
 
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spartak13 » Нед 20 вер, 2009 14:21
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Сер 13 чер, 2012 09:50
master_the_market
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