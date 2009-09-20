Торговая сессия за 28.10:
__________________________________________________________________
Объем за 28.10:
Торговая сессия за 29.10:
_______________________________________________________________
|
|
|
Фондові ринки США і Росії, трейдери і брокери на фондових біржах NYSE, NASDAQ, AMEX, РТС і ММВБ. Як купити американські акції? Робота на РТС.
Додано: Пон 02 лис, 2009 01:15
Объем за 27.10:
Торговая сессия за 28.10:
__________________________________________________________________
Объем за 28.10:
Торговая сессия за 29.10:
_______________________________________________________________
Додано: Пон 02 лис, 2009 01:19
Объем за 29.10:
Торговая сессия за 30.10:
_________________________________________________________________
По-моему неплохо прошло..по трэнду становиться можно.
И уровни на Понедельник:
Додано: П'ят 04 гру, 2009 12:01
Подскажите пожалуйста!
Подскажите, пожалуйста, где можно найти инфо. по торговле (инвестициям) золотыми слитками. Как ведутся торги, как устанавливается ценовая политика и т.д.
Заранее благодарна.
Додано: П'ят 04 гру, 2009 23:22
У Глеб и Яшка Пирожков на ветке драг металлов.
ПС. И , судя по имени , и по форме Вашего вопроса, лучше если пешком. Те беседа
Додано: Суб 05 гру, 2009 14:20
Журналистика
Нужно смотреть график по фьючерсам на золото. Такие бесплатные графики (котировки) в Интернете можно найти, но там приблизительно задержка будет составлять 15-20 мин.
Например, я смотрю здесь http://www.forexpf.ru/quote_show.php
Если Вы хотите следить за такими графиками в режиме реально времени, то для этого уже есть платные программы.
Додано: Вів 07 вер, 2010 10:38
Макростатистика
Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, где можно взять свежую макросатистику из Европы и Японии на русском, в крайнем случае на английском языке?
Додано: Вів 07 вер, 2010 10:51
Re: Макростатистика
Оф сайты мин экономики и местных ЦБ не устраивают.
а инглиш прийдется учить
...
Додано: Чет 29 бер, 2018 11:20
Re: Фондовый рынок и все что с ним связано
Привет! Кто как начинал обучение трейдинга? Подскажите, какие курсы лучше, платные или бесплатные?
Додано: Пон 02 кві, 2018 09:52
Re: Фондовый рынок и все что с ним связано
Здесь что, нету никого? Форум активных хоть? аууу!!
реклама
|