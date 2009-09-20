Фондовый рынок и все что с ним связано

Oleg_Yar
Много читал, еще больше пробовал. И терял, терял. Потом начал зарабатывать.
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Фондові ринки США і Росії, трейдери і брокери на фондових біржах NYSE, NASDAQ, AMEX, РТС і ММВБ. Як купити американські акції? Робота на РТС.
Додано: П'ят 06 кві, 2018 10:07
Oleg_Yar
Много читал, еще больше пробовал. И терял, терял. Потом начал зарабатывать.
Додано: П'ят 20 кві, 2018 11:48
St/2 Терять и терять - это уже не очень то по современному. Давайте подумаем, человеку, который живет в Украине уже терять по сути то и нечего. Маленькие зп,иногда хватает только дотянуть до следующего месяца. Я вот пока мне отвечали на форуме уже нашел бесплатные курсы
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