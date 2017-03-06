Кто-то уже выводил денюшки после вчерашних изменений в палке для украинских акаунтов?
Карты МС не дает выбрать, а на карты Визы предлагает вывод только в гривне по 29,25
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ФінТех, Міжнародні платіжні системи, Пластикові картки Visa, MasterCard, American Express, обмін та переказ грошей, еквайрінг та прийом платежів. Електронні грошові системи PayPal, WebMoney, Яндекс-Деньги, РБК-money питання придбання тощо.
Додано: П'ят 18 бер, 2022 18:59
Re: Вопросы по работе с системой Paypal
Кто-то уже выводил денюшки после вчерашних изменений в палке для украинских акаунтов?
Карты МС не дает выбрать, а на карты Визы предлагает вывод только в гривне по 29,25
Додано: Суб 26 бер, 2022 14:37
Re: Вопросы по работе с системой Paypal
выводить не пробовал но курс при попытке вывести евро рисует грабительский, ниже банковского. что и не удивительно на покупку давно уже ситуация аналогична
при наличии свободных грн я бы попридержал валюту на палке до актуализации курса, инфляция очевидно никуда не денется
Додано: Пон 11 кві, 2022 15:27
Re: Вопросы по работе с системой Paypal
обновлено
вывел несколько евро на карту wise, до этого предлагало вывести только в грн
по умолчанию валюта карты в wise - фунт, возможно со временем появится комиссия за конвертацию, а так пока что без комиссии
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