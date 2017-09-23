Paypal - как поменять валюту платежа ?

Додано: Пон 06 бер, 2017 20:02

палка постоянно перепрятывает как изменить эту не всегда выгодную пользователю конвертацию, поэтому сделал себе текстовый файл чтобы проверить перед покупкой и не влететь на денежку.

"Че ты замолчал, а? Че ты молчишь, говори давай. Вопросы есть у тебя еще?"