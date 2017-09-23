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Paypal - как поменять
валюту платежа ?

Paypal - как поменять валюту платежа ?
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ФінТех, Міжнародні платіжні системи, Пластикові картки Visa, MasterCard, American Express, обмін та переказ грошей, еквайрінг та прийом платежів. Електронні грошові системи PayPal, WebMoney, Яндекс-Деньги, РБК-money питання придбання тощо.
Повідомлення Додано: Пон 06 бер, 2017 19:32

Paypal - как поменять валюту платежа ?

Выигрываю на аукционе Делькамп материал
Продавец далее выставляет инвойс с оплатой через Paypal
У меня к Paypal подвязана карта с евро но Paypal выставляет требование к банку в гривне на перечисление денег и потом конвертит по бешенному курсу

как указать в Paypal чтобы он выставлял требование в евро ?
KontoraB
 
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Повідомлення Додано: Пон 06 бер, 2017 19:46

  KontoraB написав:Выигрываю на аукционе Делькамп материал
Продавец далее выставляет инвойс с оплатой через Paypal
У меня к Paypal подвязана карта с евро но Paypal выставляет требование к банку в гривне на перечисление денег и потом конвертит по бешенному курсу
как указать в Paypal чтобы он выставлял требование в евро ?

в настройках палки измените настройки вариантов конвертации:
В акк зашли, в верху справа шестеренка настройки --- Платежи--- ,,Управляйте предварительно утвержденными платежами,,--- ,,Задайте доступные источники финансирования,,--- Варианты конвертации --- ставите точку в низу напротив,,Прошу выставлять мне счета в валюте, указанной в фактуре продавца.,,
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alex lem
 
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Повідомлення Додано: Пон 06 бер, 2017 19:51

Нет компа под рукой.
Ищите в настройках регулярные платежи - источники платежей - опции конвертации в списке источников и там в старом дизайне ищите списание в валюте инвойса.
И оно будет действовать на обычные платежи.

ЗЫ: уже ответили пока набирал)))
Vint
 
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Повідомлення Додано: Пон 06 бер, 2017 20:02

палка постоянно перепрятывает как изменить эту не всегда выгодную пользователю конвертацию, поэтому сделал себе текстовый файл чтобы проверить перед покупкой и не влететь на денежку.
"Че ты замолчал, а? Че ты молчишь, говори давай. Вопросы есть у тебя еще?"
alex lem
 
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Повідомлення Додано: Вів 30 тра, 2017 10:05

alex lem Здравствуйте. подскажите где сейчас находится эта функция. уже все перелопатила. у меня вообще гротеск. карта в доларах. отпраляю долари и получают в доларах. но пейпал конвертирует вначале в грн, а потом опять в долари. жуть
mylilya
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Повідомлення Додано: Чет 30 лис, 2017 18:54

Зачисление денег на PayPal

Добрый день, столкнулся серьезной проблемой, что и привело меня на ваш форум. Суть такова - стал работать на иностранную фирму через интернет, зарплату они выплачивают исключительно в валюте через PayPal. Однако, как я позже узнал, в Украине запрещены переводы на ваш PayPal кошелек от третьих лиц (можно только самому отправлять деньги, но не получать). Собственно мой вопрос, будет ли законно и могу ли я вообще открыть банковскую карточку заграницей (например в Германии) и на неё оформить германский аккаунт PayPal? Есть ли иные варианты получения денег в Украине через систему PayPal?
shramkokir94
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Повідомлення Додано: Пон 11 гру, 2017 21:39

shramkokir94
Палка может потребовать при регистрации чек о комуналке в германии
Или в процессе работы ещё раз потребовать
Увы но в Украине пока это проблема.
s_n_reznik
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Повідомлення Додано: Вів 08 тра, 2018 02:31

  mylilya написав:alex lem Здравствуйте. подскажите где сейчас находится эта функция. уже все перелопатила. у меня вообще гротеск. карта в доларах. отпраляю долари и получают в доларах. но пейпал конвертирует вначале в грн, а потом опять в долари. жуть


Тоже долго рылся, но нашел(почти, как написано в посте выше, но есть отличия)
Добавил некоторые изменения:
В настройках палки измените настройки вариантов конвертации:
В акк зашли, в верху справа шестеренка настройки --- Платежи--- ,,Управлять предварительно утвержденными платежами,,--- "Управление предварительно утвержденными платежами."--- ,,Задайте доступные источники финансирования,,--- "Варианты конвертации" --- ставите точку в низу напротив,,Прошу выставлять мне счета в валюте, указанной в фактуре продавца.,
tentre
 
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Повідомлення Додано: Суб 21 лип, 2018 21:08

tentre Зображення
За год ни че не изменилось, не понятно где менять, если возможно, правлю рцуками при оплате.. Зато появились Additional Owners аккаунта. Новое поколение, знайте, до 2016 все было лучше у них)
cheburek3
 
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Повідомлення Додано: Суб 21 лип, 2018 21:32

Re: Paypal - как поменять валюту платежа ?

Короч, над идти по пути https://www.paypal.com/businesswallet/makeprimary/USD. Кликать на 3 точки. Он ругнулся, типа не моя это валюта. Но я грю- моя.Я так сделал, теперь жду следующей покупки.
cheburek3
 
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