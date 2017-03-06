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Вопросы по работе
с системой Paypal

Вопросы по работе с системой Paypal
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ФінТех, Міжнародні платіжні системи, Пластикові картки Visa, MasterCard, American Express, обмін та переказ грошей, еквайрінг та прийом платежів. Електронні грошові системи PayPal, WebMoney, Яндекс-Деньги, РБК-money питання придбання тощо.
  #<1 ... 13141516
Повідомлення Додано: П'ят 18 бер, 2022 18:59

Re: Вопросы по работе с системой Paypal

Кто-то уже выводил денюшки после вчерашних изменений в палке для украинских акаунтов?

Карты МС не дает выбрать, а на карты Визы предлагает вывод только в гривне по 29,25
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Повідомлення Додано: Суб 26 бер, 2022 14:37

Re: Вопросы по работе с системой Paypal

выводить не пробовал но курс при попытке вывести евро рисует грабительский, ниже банковского. что и не удивительно на покупку давно уже ситуация аналогична
при наличии свободных грн я бы попридержал валюту на палке до актуализации курса, инфляция очевидно никуда не денется
wtf
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Повідомлення Додано: Пон 11 кві, 2022 15:27

Re: Вопросы по работе с системой Paypal

обновлено
вывел несколько евро на карту wise, до этого предлагало вывести только в грн
по умолчанию валюта карты в wise - фунт, возможно со временем появится комиссия за конвертацию, а так пока что без комиссии
wtf
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Повідомлення Додано: Нед 24 кві, 2022 02:56

Как пополнить счет PayPal?

"Пополните счет PayPal и повторите попытку." Только и вижу эту надпись. Как же это сделать, если ни кнопок, ни инструкций?) :?:
ttikramant
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Повідомлення Додано: Нед 24 кві, 2022 09:39

Re: Вопросы по работе с системой Paypal

Господа, беда бедовая. До этого Палкой пользовался только для оплаты товаров.

Смог вчера закинуть 1к долларов гривнами с карты Моно. Хотел вывести доллары на карту Приват, но удалось только 250 долларов. Больше не пускает. Лимиты?

Планирую завтра звонить в поддержку, боюсь остаток зависнет.
Andrey2512
 
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Повідомлення Додано: Нед 24 кві, 2022 19:05

ttikramant
Те саме. Іноді кнопка поповнення навіть просто не спрацьовує і ніякого повідомлення навіть про помилку нема. Очевидно що якийсь глюк.
Аккаунт з 2017 року. Ніколи не поповнював. Десь 2 роки не користувався.
Гайд https://www.paypal.com/ua/smarthelp/art ... ce-faq1348 згадує що треба якийсь Paypal Cash account, але всі посилання на нього мертві. Тобто гайд неактуальний, кнопка глючна, а до тех підтримки достукатись нереально.
dimazah30
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Повідомлення Додано: Нед 24 кві, 2022 19:15

Andrey2512
Якщо не складно, зробіть скріншоти особистого кабінету, там де ви поповнюєте акаунт.
Посилання кнопки https://www.paypal.com/myaccount/money/ ... s/transfer саме перетворюється на https://www.paypal.com/myaccount/money/ ... M7Y8/speed Очевидно, що мені не треба "onestepwithdraw", бо виводити нічого.
https://x0.at/1FAb.png

У мене кнопка поповнення просто не працює, може якщо побачу працюючу, то зрозумію в чому проблема.
dimazah30
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