Кто-то уже выводил денюшки после вчерашних изменений в палке для украинских акаунтов?
Карты МС не дает выбрать, а на карты Визы предлагает вывод только в гривне по 29,25
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ФінТех, Міжнародні платіжні системи, Пластикові картки Visa, MasterCard, American Express, обмін та переказ грошей, еквайрінг та прийом платежів. Електронні грошові системи PayPal, WebMoney, Яндекс-Деньги, РБК-money питання придбання тощо.
Додано: П'ят 18 бер, 2022 18:59
Re: Вопросы по работе с системой Paypal
Кто-то уже выводил денюшки после вчерашних изменений в палке для украинских акаунтов?
Карты МС не дает выбрать, а на карты Визы предлагает вывод только в гривне по 29,25
Додано: Суб 26 бер, 2022 14:37
Re: Вопросы по работе с системой Paypal
выводить не пробовал но курс при попытке вывести евро рисует грабительский, ниже банковского. что и не удивительно на покупку давно уже ситуация аналогична
при наличии свободных грн я бы попридержал валюту на палке до актуализации курса, инфляция очевидно никуда не денется
Додано: Пон 11 кві, 2022 15:27
Re: Вопросы по работе с системой Paypal
обновлено
вывел несколько евро на карту wise, до этого предлагало вывести только в грн
по умолчанию валюта карты в wise - фунт, возможно со временем появится комиссия за конвертацию, а так пока что без комиссии
Додано: Нед 24 кві, 2022 02:56
Как пополнить счет PayPal?
"Пополните счет PayPal и повторите попытку." Только и вижу эту надпись. Как же это сделать, если ни кнопок, ни инструкций?)
Додано: Нед 24 кві, 2022 09:39
Re: Вопросы по работе с системой Paypal
Господа, беда бедовая. До этого Палкой пользовался только для оплаты товаров.
Смог вчера закинуть 1к долларов гривнами с карты Моно. Хотел вывести доллары на карту Приват, но удалось только 250 долларов. Больше не пускает. Лимиты?
Планирую завтра звонить в поддержку, боюсь остаток зависнет.
Додано: Нед 24 кві, 2022 19:05
ttikramant
Те саме. Іноді кнопка поповнення навіть просто не спрацьовує і ніякого повідомлення навіть про помилку нема. Очевидно що якийсь глюк.
Аккаунт з 2017 року. Ніколи не поповнював. Десь 2 роки не користувався.
Гайд
Додано: Нед 24 кві, 2022 19:15
Andrey2512
Якщо не складно, зробіть скріншоти особистого кабінету, там де ви поповнюєте акаунт.
Посилання кнопки
У мене кнопка поповнення просто не працює, може якщо побачу працюючу, то зрозумію в чому проблема.
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