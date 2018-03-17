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Обслуговування в українських
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Універсал (Universal Bank)

Універсал (Universal Bank)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 525526527528

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Універсал (Universal Bank) 2.9 5 578
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
29%
167
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
15%
85
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
14%
80
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
25%
146
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
17%
100
Всього голосів : 578
Повідомлення Додано: Сер 14 бер, 2018 08:48

вы там совсем с дуба рухнули? нам до 20 нужно погасить те деньги на которые вы нас грабанули, а потом вы их нам вернёте? а может тогда вы перестанете снимать с нас абонку за пользование кредиткой, а начнёте нам платить проценты за использование наших денег? :evil:
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Повідомлення Додано: Сер 14 бер, 2018 09:06

у вас такое каждый месяц !!! я понимаю было бы разовое ... у этой "помылки" есть фамилия имя и отчество - почему эта помылка у вам до сих пор работает?
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Повідомлення Додано: Сер 14 бер, 2018 09:14

Чи не могли б Ви уточнити в якому році? :oops:
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Повідомлення Додано: П'ят 16 бер, 2018 11:14

Re: Універсал (Universal Bank)

Кому нибудь уже вернули ошибочно списанные проценты?
mephala
 
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Повідомлення Додано: П'ят 16 бер, 2018 12:22

Re: Універсал (Universal Bank)

так в том то и дело, хотят нас заставить их оплатить
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Повідомлення Додано: П'ят 16 бер, 2018 12:57

  mephala написав:Кому нибудь уже вернули ошибочно списанные проценты?


ошибочно списанные были первый раз ... второй раз это уже не ошибка - а профнепригодность.
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Повідомлення Додано: Суб 17 бер, 2018 19:34

17.03.2018 - "В вашу кредитну историю пришла информация об увеличении кредитного лимита от 29.10.2017"
если они так будут возвращать грабительски неправомерно списанные деньги, как дают инфу в убки, то это пипец
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Повідомлення Додано: Суб 17 бер, 2018 20:39

  Stringer написав:17.03.2018 - "В вашу кредитну историю пришла информация об увеличении кредитного лимита от 29.10.2017"
если они так будут возвращать грабительски неправомерно списанные деньги, как дают инфу в убки, то это пипец

Это от Мони о февральском увеличении, меньше месяца прошло⏳
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vollena71
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Повідомлення Додано: Нед 18 бер, 2018 13:33

  vollena71 написав:
  Stringer написав:17.03.2018 - "В вашу кредитну историю пришла информация об увеличении кредитного лимита от 29.10.2017"
если они так будут возвращать грабительски неправомерно списанные деньги, как дают инфу в убки, то это пипец

Это от Мони о февральском увеличении, меньше месяца прошло⏳

разве это было не в первых числах?
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