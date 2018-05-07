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Універсал (Universal Bank)

Універсал (Universal Bank)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 538539540541>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Універсал (Universal Bank) 2.9 5 578
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
29%
167
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
15%
85
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
14%
80
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
25%
146
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
17%
100
Всього голосів : 578
Повідомлення Додано: Нед 17 чер, 2018 19:00

  Alex_ki написав:Занёс под акцию с минфином депо на 100, оформили под него платину. По тарифам так и не понял, даёт ли она шаровую страховку за рубеж?

Если не ошибаюсь, то деподоговор у универсала - это всего одна странична. Вернее это даже не договор , а что-то типа заяви-акцепта.
Минфину достаточно скана этой одной странички или еще какие-то доки требовали ?
бонус уже выплатили?
citramon
 
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Повідомлення Додано: Нед 17 чер, 2018 19:09

  citramon написав:
  Alex_ki написав:Занёс под акцию с минфином депо на 100, оформили под него платину. По тарифам так и не понял, даёт ли она шаровую страховку за рубеж?

Если не ошибаюсь, то деподоговор у универсала - это всего одна странична. Вернее это даже не договор , а что-то типа заяви-акцепта.
Минфину достаточно скана этой одной странички или еще какие-то доки требовали ?
бонус уже выплатили?

а разве где-то еще оформляют многостраничные депозитные договора? у аллы тоже на одно страничке
Bosstone
 
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Повідомлення Додано: Нед 17 чер, 2018 19:38

Re: Універсал (Universal Bank)

Сфоткал ту страницу, при звонке с подтверждением ничего больше не хотели.. бонус ещё месяц ждать)
В Коко депо открывал через ИБ, вообще ничего нет из документов.. правда подтверждал ещё до новых правил минфина, ну и тоже ещё неделя осталась ожидания
Alex_ki
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Повідомлення Додано: Нед 24 чер, 2018 08:09

Re: Універсал (Universal Bank)

Впечатления. Посетил банк второй раз (раньше оформлял моно карточку) для размещения вклада. Ну такое... Сказал, что нужен интернет банкинг - в отделении не предоставили ID. Сказали дома самостоятельно оформите, и мне пришлось 20 минут вызванивать живого оператора что бы узнать какие то присвоенные банком цифры. Через неделю обещали изготовить карту. Прошло больше трёх недель - ни звонка, ни сообщения, ни чего...
Размер имеет значение.
2XL
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Повідомлення Додано: Нед 24 чер, 2018 09:20

  2XL написав:Через неделю обещали изготовить карту. Прошло больше трёх недель - ни звонка, ни сообщения, ни чего...


Я похожим образом оформлял карту и мне её сделали мгновенно - штампанули прямо в отделении (удивили). Жена делала буквально через несколько дней, но этой дистанции во времени хватило как раз на то, чтобы Универ закончил выдавать моментально такие карты без чипа и начал выдавать чипованные. Ну, как начал: начал думать как же они это всё теперь будут делать потому что так же, как и у вас, прошла уже уйма времени и карты до сих пор нет, а даже при обращении в отделение говорят, что, мол, ожидайте.

Недель восемь (!) уже карты нет...
Esq
 
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Повідомлення Додано: Нед 24 чер, 2018 11:45

  2XL написав:Через неделю обещали изготовить карту. Прошло больше трёх недель - ни звонка, ни сообщения, ни чего...

аналогично,
пришлось зайти в отделение
и там узнать что карта готова :)
J
 
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Повідомлення Додано: Нед 24 чер, 2018 12:19

Re: Універсал (Universal Bank)

Справедливости ради, мне 22 звонили со скрытого номера, звали забрать карту
Alex_ki
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Повідомлення Додано: Пон 25 чер, 2018 10:35

История с картой Visa Platinum депозитного пакета превращается в анекдот о днище банковского обслуживания. Раз уж вспомнили очередной раз об этой неполученной карте, жена позвонила в отделение узнать о насущных делах.

Вопрос того, что карты нет без малого уже два месяца девушку вообще не смутил ни разу: "если бы ваша карта была, то мы бы вам позвонили, а так больше ничем помочь не могу".

Пускай не во всех банках одинаково решительно включаются в решение проблем клиента, но с таким уровнем обслуживания давно не приходилось сталкиваться, а посему разговор продолжился с кал центром 0 800.

Успеха тем не менее этот разговор не принёс также. Всё, что может сделать кал центр, это направить в "своё" отделение. Информации о готовности карты у оператора нет, никаких других контактов для решения проблемы кал центр предоставить не может также.

Высказывалось мнение, что печатью картой занимается сторонняя компания и поэтому банку дела нет до того когда карта будет готова, как и нет никакой дополнительной информации по этому процессу.

Третий акт продолжился опять разговором со своим отделением. Была передана информация с 0 800 и было предложено найти возможность отыскать карту. Указано, что несмотря на, возможно, печать карты другой организацией, договор на счет и карту заключен всё же с банком и надо всё же найти возможность карту предоставить. На том конце линии осторожно высказали мнение, что банк карту предоставит, но по срокам обещаний не давал :) На вопрос является ли временной интервал в два месяца достаточным, чтобы карта была выпущена, было дано обещание всё таки карту поискать.
Esq
 
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Повідомлення Додано: Пон 25 чер, 2018 10:45

Re: Універсал (Universal Bank)

  Esq написав:История с картой Visa Platinum депозитного пакета


це ж платина! якщо такий початок, то що ж буде далі :)
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Пон 25 чер, 2018 15:26

  2XL написав:Впечатления. Посетил банк второй раз (раньше оформлял моно карточку) для размещения вклада. Ну такое... Сказал, что нужен интернет банкинг - в отделении не предоставили ID. Сказали дома самостоятельно оформите, и мне пришлось 20 минут вызванивать живого оператора что бы узнать какие то присвоенные банком цифры. Через неделю обещали изготовить карту. Прошло больше трёх недель - ни звонка, ни сообщения, ни чего...

Добрый день!
Уточните, пожалуйста, нам в личные сообщения ваши данные. Постараемся узнать на каком этапе изготовление карты и по возможности ускорить.
Universal Bank
Представник банку
 
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