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Універсал (Universal Bank)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 06 лис, 2018 18:27
Universal Bank
спасибо !
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Додано: Чет 08 лис, 2018 18:24
Nighthawk написав:
Банк тільки що повернув 149 грн РКО за річне обслуговування карти, списаних у серпні 2018 року. Це, звісно, не замінить 18 000 грн кредитного ліміту, але щиро дякую представнику банку за сприяння у цьому питанню! Покидаємо Універсал без образи на банк %)
Вітаю. Мені у повному або частковому поверненні списаних у квітні 2018 року відмовили:
Universal Bank написав:к сожалению, вернуть нет возможности .
Списание комиссии за годовое обслуживание счета было осуществлено в соответствии с Тарифами по продукту "Кредитная карта" п.1.1: «Годовая плата за обслуживание счета» - 149 гривен, оплачивается клиентом в национальной валюте через год минус один день после открытия текущего счета и далее ежегодно .
Списание комиссии ежемесячно или частично не предусмотрено условиями договора.
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VYu
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Додано: Сер 14 лис, 2018 12:42
А что за ситуация с депозитами?
Пришел переоформить новый депо, а мне говорят, что «святковый» это только для новых денег.
Чем регламентировано? –Внутренними документами банка. – Документы внутренние, а регламентируют мои деньги. – Ну вот так.
А если я сниму, и прейду с деньгами завтра? – Нельзя, мониторят
Что это за цирк?!)
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Teo
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Додано: Сер 14 лис, 2018 18:29
Святковий похоже лучшее предложение на сегодня, или есть что-то лучше?
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Alexey_k9
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Додано: Сер 14 лис, 2018 18:34
Alexey_k9 написав:
Святковий похоже лучшее предложение на сегодня, или есть что-то лучше?
На 4,5 місяця... мабуть так. 18% грязними.
Там виплати кохні 1,5 місяці?
В Сіми є на півроку 17,86% грязними.
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Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
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Квесторе_поверніться
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Додано: Сер 14 лис, 2018 21:47
Teo написав:
Что это за цирк?!)
В Универсале сейчас так же, как и раньше, при открытии депозита обязательно привязывают платные счета и другие платные услуги?
Или уже одумались и теперь депозиты открывают без дополнительных поборов?
Жадность и Отвага!
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lubopytnaya
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Додано: Сер 14 лис, 2018 22:21
Квесторе_поверніться написав:
На 4,5 місяця... мабуть так. 18% грязними.
Там виплати кохні 1,5 місяці? В Сіми є на півроку 17,86% грязними.
Выплата %% на выбор - каждые 45 дней или капитализация. И никаких вопросов, а вот в Экс пришлось нести документы про доходы
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Smitten
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Додано: Чет 15 лис, 2018 14:04
lubopytnaya написав:
В Универсале сейчас так же, как и раньше, при открытии депозита обязательно привязывают платные счета и другие платные услуги?
Или уже одумались и теперь депозиты открывают без дополнительных поборов?
То было при греках. Сейчас даж карточки нашару раздают при выполнении несложных условий
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Son of Sun
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Додано: Чет 15 лис, 2018 16:16
lubopytnaya
Поборов нет. Только вот почему-то нельзя оформить деньги с текущего счета в "святковый" депо)
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Teo
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