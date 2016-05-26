легко обойти.
Мин сумма для участия на Минфине - 20к.
Откройте вклад на 19999. пролетаете на Минфине, зато выбираете свое по Универсалу.
И тд и тп.
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 13 лис, 2019 21:45
Re: Універсал (Universal Bank)
легко обойти.
Мин сумма для участия на Минфине - 20к.
Откройте вклад на 19999. пролетаете на Минфине, зато выбираете свое по Универсалу.
И тд и тп.
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
Додано: Сер 13 лис, 2019 21:48
Re: Універсал (Universal Bank)
Для чого 19999? На 10000 відкриваєте а 9999 пропиваєте.
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Сер 13 лис, 2019 22:50
Re: Універсал (Universal Bank)
не знайшов додатку під Універсал ... він є для смартів, чи тільки вебка ?
Додано: Чет 14 лис, 2019 06:36
"чи тільки вебка"
PS Унік більш-менш пристойний веб варіант пиляв дуже довго.
https://www.booking.com/s/52_6/brx0al71 - получите 15 евро после того, как отдохнете, забронировав отель или другое жильё по данной ссылке.
Это плата вам за пользование данным сервисом. Всем позитивных впечатлений!
Додано: Чет 14 лис, 2019 09:39
Re: Універсал (Universal Bank)
Підкажіть, як правильно "зайти" в банк ?
Карток і рахунку чисто універсалу нема, є тільки монокарта.
От думаю, чи відкрити доларовий депо для стартового входу в банк ? чи так не пройде.
Монокарта, але вона виключно під монодепо ніби ... а реєстрація по ній в універсалі для відкриття депо акційного не проходить у мене.
Щось підкажете ? Дякую
Додано: Чет 14 лис, 2019 09:52
Моня і універсал мають різні платформи, банк один.
Відкрийте рахунок в Універсалі (саме його продукти), дадуть дані для реєстрації у веб-банкінгу
Раджу відкрити ощадний до поточного. Там досить непогані %% без фіксування строку.
PS Гривня між моно і універсалом ходить безкоштовно, а валюта чомусь взагалі не ходить.
Востаннє редагувалось Son of Sun в Чет 14 лис, 2019 09:57, всього редагувалось 1 раз.
https://www.booking.com/s/52_6/brx0al71 - получите 15 евро после того, как отдохнете, забронировав отель или другое жильё по данной ссылке.
Это плата вам за пользование данным сервисом. Всем позитивных впечатлений!
Додано: Чет 14 лис, 2019 09:56
Re: Універсал (Universal Bank)
Додано: Чет 14 лис, 2019 10:00
Не знаю, як там зараз відкривають і за скільки. Спробуйте ощадний, до нього має бути поточний, але не впевнений. Якщо є 150т., то з депозитом дають платинову візу.
https://www.booking.com/s/52_6/brx0al71 - получите 15 евро после того, как отдохнете, забронировав отель или другое жильё по данной ссылке.
Это плата вам за пользование данным сервисом. Всем позитивных впечатлений!
Додано: Чет 14 лис, 2019 10:05
Re: Універсал (Universal Bank)
|