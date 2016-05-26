demichh написав:лаки кард депозитный Бесплатно оформляется, без абон платы. Вход нашару, Выход нецелевой (не депозитных) с процентами. Смс нашару. Так что пришел, мне открыли карту, запулял на картсчет через кассу 1000 грн., открыл депо через чат бот.
а можна посилання на тарифи ? не знайшов на сайті, окрім Лакі КДВ
https://www.booking.com/s/52_6/brx0al71 - получите 15 евро после того, как отдохнете, забронировав отель или другое жильё по данной ссылке. Это плата вам за пользование данным сервисом. Всем позитивных впечатлений!