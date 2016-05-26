demichh написав:лаки кард депозитный Бесплатно оформляется, без абон платы. Вход нашару, Выход нецелевой (не депозитных) с процентами. Смс нашару. Так что пришел, мне открыли карту, запулял на картсчет через кассу 1000 грн., открыл депо через чат бот.
а можна посилання на тарифи ? не знайшов на сайті, окрім Лакі КДВ
https://www.booking.com/s/52_6/brx0al71 - получите 15 евро после того, как отдохнете, забронировав отель или другое жильё по данной ссылке. Это плата вам за пользование данным сервисом. Всем позитивных впечатлений!
https://www.booking.com/s/52_6/brx0al71 - получите 15 евро после того, как отдохнете, забронировав отель или другое жильё по данной ссылке. Это плата вам за пользование данным сервисом. Всем позитивных впечатлений!
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
jay2004 написав:Ось так тихенько, з учорашнього дня, народився новий лідер Депоставок. Що маємо: 18%+0,5% (чат- бот Телеграм) + 0,25% (мінімально можлива добавка)- загалом 18,75%. Щомісячно, класичний стовб з ціною входу в 10к бумаги. Вчора експериментальним шляхом на 3 різних АКИ витягнув: 0,25%, 0,25% і 1000 грн!. Обіцяють виплату 1000 грн. на поточний рахунок на протязі 1-2 календарного дня, від моменту відкриття депо. Тепер потрібно закинути 3х10к гривен напротязі календарного місяця. Хоча ні - ще трошки порибачу (хочу 5% бонусу ).
P.S. Переплюнули А-Банку по умовах і строках (навіть ця акція до 17.01.2020 ). Навіть дочірню Моню "перехитрили". Щось давно Форвард не дає відповідні контрудари, але я чекаю! Можливо Чорна пятниця трохи розкочегаре!!