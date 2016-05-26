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Універсал (Universal Bank)

Універсал (Universal Bank)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 643644645646

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Універсал (Universal Bank) 2.9 5 598
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
28%
170
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
14%
86
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
14%
83
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
25%
152
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
18%
107
Всього голосів : 598
Повідомлення Додано: Сер 20 лис, 2019 13:41

  kianushkolosov написав:Вчера открыл лаки карту в отделении, закинул деньги по переводу с карты на карту(из ПУМБ), чат бот показывает 0 на счетах, в иб не могу зарегистрироваться. На горячей линии говорят правильный остаток. Когда вообще бот показывает правильно при переводе с карты на карту? После реального начисления? Или у меня что то криво?


Бот правильно показывает через 3 минуты, после перевода.

Боюсь, Ваша проблема в отсутствии регистрации в ИБ. Там же подвязывается финансовый телефон. Чат-бот привязывается к финансовому телефону.

Нужна регистация в ИБ.
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Повідомлення Додано: Сер 20 лис, 2019 13:44

  candidat написав:

Прям с меня картина написана. Именно нет смартфона и именно на ХР поставил Телеграм.
Так у меня возник тот же вопрос, который тут уже возникал: как в этом Телеграм депозит открывать? Этот бот мне только всякие справки дает. Точно можно в десктопной версии Телеграм на ХР открыть депозит? Если да, то как? Нуждаюсь в инструкциях :)


Для чего изобретать велосипед, если уже самый дешёвый смартфон стоит 800 грн?

Фондами ворочаете, а методы работы совковые... :wink:
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jay2004
 
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Повідомлення Додано: Сер 20 лис, 2019 16:23

  jay2004 написав:
  kianushkolosov написав:Вчера открыл лаки карту в отделении, закинул деньги по переводу с карты на карту(из ПУМБ), чат бот показывает 0 на счетах, в иб не могу зарегистрироваться. На горячей линии говорят правильный остаток. Когда вообще бот показывает правильно при переводе с карты на карту? После реального начисления? Или у меня что то криво?


На лакі кинули суму, потім чат-бот ТГ, далі відкриваєте депо і вказуєте, звідки перевод.
Для ІБ потрібен код банку, дає ГЛ після перевірки даних. в ІБ депо видно на наступний день. Для чат-боту реєстрація в ІБ не потрібна, я пройшов її після відкриття депо ботом
stas_rst
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Повідомлення Додано: Сер 20 лис, 2019 16:24

Re: Універсал (Universal Bank)

копіюю переписку з манагером:
По поводу переоформления депозита через чат-бот.
Подключаете чат бот
@UniversalBank_Bot
Проходите авторизацию по номеру телефона ,далее выбираете в меню раздел финансовая информация-сбережения-открыть депозит-выбрать валюту,сумму,срок,и способ выплаты процентов(ежемесячно или капитализация),пролонгировать ли депозит по завершению .
И окончательный этап это подтвердить открытие.
Востаннє редагувалось stas_rst в Сер 20 лис, 2019 16:38, всього редагувалось 3 разів.
stas_rst
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Повідомлення Додано: Сер 20 лис, 2019 16:25

Re: Універсал (Universal Bank)

:arrow:
Востаннє редагувалось stas_rst в Сер 20 лис, 2019 16:36, всього редагувалось 1 раз.
stas_rst
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Повідомлення Додано: Сер 20 лис, 2019 16:37

Ви зациклились. :)
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Повідомлення Додано: Сер 20 лис, 2019 16:38

Re: Універсал (Universal Bank)

  Квесторе_поверніться написав:Ви зациклились.

глюк платформи, писало "ви не можете так швидко писати" :) потер
stas_rst
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Повідомлення Додано: Сер 20 лис, 2019 17:02

UN

Видимо у меня что то пошло не так. сделал р2р ПУМБ->Универсал, Депозит открывал через чат бот, но поскольку делал это первый раз не знал: все ли идет правильно или нет. Бот задал вопросы про пролонгацию и т.д. После того как я закончил я спросил бота про заощадження, он ответил что депозитов у меня нет. Позвонил (вчера) на ГЛ сказали, да видим, депозит в процессе. Сегодня я еще несколько раз попинал бота, он по прежнему отвечает что денег у тебя нет, ни на счету ни депозитов. ГЛ на автомате говорит что деньги есть. В ИБ не могу зарегистрироваться, на последнем этапе, после того как ввожу восьмизначный пароль из смс пишет что регистрация не удалась, обратитесь в службу поддержки. ПУМБ кстате деньги еще не перечислил (не вижу в выписке), думаю в этом одна проблема, вторая что не могу в ИБ зарегаться. Позвонил менеджеру, что открывала счет сказала что будет связываться с ИТ отделом. Короче проценты за два дня потеряны. Печаль беда разлука
kianushkolosov
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Повідомлення Додано: Сер 20 лис, 2019 17:07

  kianushkolosov написав: ПУМБ кстате деньги еще не перечислил (не вижу в выписке), думаю в этом одна проблема, вторая что не могу в ИБ зарегаться.


Проценты хотите за два дня - но деньги в Универсал даже не поступили :wink:

Где бы мне найти депо на "виртуальные" деньги :lol: ??
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