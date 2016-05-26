Валюту ? )
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 11 чер, 2021 16:11
Додано: П'ят 11 чер, 2021 17:45
Додано: П'ят 11 чер, 2021 20:17
S: ...Можна на А-Банк без комісії перевести.
M: Валюту ? )
S: Ага! SWIFT туди безктоштовний з котобанка
Зазначив альтернативу виводу саме валюти від котів з мінімальними втратами.
На Універсал або кедами через касу, або конвертувати в гривню.
Додано: П'ят 11 чер, 2021 20:31
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