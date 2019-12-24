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Універсал (Universal Bank)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 15 лис, 2021 10:16
Goodman написав:
і бачив сни ,
де я з дівкою серед Весни.
гарний початок, прошу продовжувати!
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greenozon
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Додано: П'ят 26 лис, 2021 10:11
Шановне товариство!
Нагадайте, будь ласка, як найдешевше вийти з депозитного рахунку в Універсалі - СЕП, п2п ...?
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V2
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Додано: П'ят 26 лис, 2021 10:56
V2 написав:
Шановне товариство!
Нагадайте, будь ласка, як найдешевше вийти з депозитного рахунку в Універсалі - СЕП, п2п ...?
Якщо є карта в Універсалі, а також кіт Моня (як проект в Універсалі), то будь-яким з перерахованих способом швидко і безкоштовно на кота.
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Son of Sun
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Додано: П'ят 26 лис, 2021 11:55
Son of Sun
Дякую!!!
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V2
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Додано: П'ят 26 лис, 2021 19:57
V2 написав:
Дякую!!!
Я виводив на МОНЮ, це рперація між сврїми рах в одному МФО, без коміс. А далі стежками-дорогами і новими 500 в банкоматах Аваля.
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Goodman
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