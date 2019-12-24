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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Універсал (Universal Bank)

Універсал (Universal Bank)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 689690691692

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Універсал (Universal Bank) 2.9 5 608
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
28%
172
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
14%
86
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
14%
83
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
156
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
18%
111
Всього голосів : 608
Повідомлення Додано: Пон 15 лис, 2021 10:16

Re: Універсал (Universal Bank)

  Goodman написав:і бачив сни ,
де я з дівкою серед Весни.


гарний початок, прошу продовжувати!
greenozon
 
Повідомлень: 12109
З нами з: 01.06.14
Подякував: 212 раз.
Подякували: 986 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 26 лис, 2021 10:11

Re: Універсал (Universal Bank)

Шановне товариство!
Нагадайте, будь ласка, як найдешевше вийти з депозитного рахунку в Універсалі - СЕП, п2п ...?
V2
4
 
Повідомлень: 7259
З нами з: 03.07.09
Подякував: 268 раз.
Подякували: 1214 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 26 лис, 2021 10:56

  V2 написав:Шановне товариство!
Нагадайте, будь ласка, як найдешевше вийти з депозитного рахунку в Універсалі - СЕП, п2п ...?

Якщо є карта в Універсалі, а також кіт Моня (як проект в Універсалі), то будь-яким з перерахованих способом швидко і безкоштовно на кота.
Son of Sun
 
Повідомлень: 894
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Подякували: 112 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 26 лис, 2021 11:55

Son of Sun
Дякую!!!
V2
4
 
Повідомлень: 7259
З нами з: 03.07.09
Подякував: 268 раз.
Подякували: 1214 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 26 лис, 2021 19:57

Re: Універсал (Universal Bank)

  V2 написав:Дякую!!!
Я виводив на МОНЮ, це рперація між сврїми рах в одному МФО, без коміс. А далі стежками-дорогами і новими 500 в банкоматах Аваля.
Goodman
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Повідомлень: 4744
З нами з: 23.11.14
Подякував: 717 раз.
Подякували: 498 раз.
 
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  #<1 ... 689690691692
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