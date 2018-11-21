относительно валюты я это неоднократно писала начиная с 2014 года...
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 21 лис, 2018 22:11
относительно валюты я это неоднократно писала начиная с 2014 года...
Порошенко родился во Всемирный день контрацепции - символично не правда ли?...
Додано: Сер 21 лис, 2018 22:46
Re: ВТБ Банк
Дурниці
Банка вже банкрут
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
Додано: Сер 21 лис, 2018 22:54
Звідки інфо ?
Українці втратили 243 мільярди гривень в банках, що ліквідуються(DW).
Ігнор: Yuri_T,Василь-Рівне, komp, pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, sommer
Додано: Сер 21 лис, 2018 22:56
Ukrainian
нізвідки,
"пишні" буйні фантазії місцевих субчиків
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Сер 21 лис, 2018 23:00
Re: ВТБ Банк
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
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