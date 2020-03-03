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ВТБ Банк БАНКРУТ

ВТБ Банк БАНКРУТ
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
  #<1 ... 1738173917401741

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ВТБ Банк БАНКРУТ 3.2 5 480
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
123
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
10%
50
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
61
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
124
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
25%
122
Всього голосів : 480
Повідомлення Додано: Сер 08 кві, 2020 11:48

Re: ВТБ Банк БАНКРУТ

Комусь уже капнуло на рахунок?
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 08 кві, 2020 12:34

Re: ВТБ Банк БАНКРУТ

....ещё нет, но от агента Абвера стало известно, что до конца недели или следующая, оставшиеся 10 процентов упадут от фонда пограбунку
abc111
 
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Повідомлення Додано: Чет 09 кві, 2020 04:41

Рішенням виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (далі – Фонд) від 02 квітня 2020 року № 710 погоджено збільшення розміру часткового задоволення вимог кредиторів четвертої черги реєстру акцептованих вимог кредиторів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВТБ БАНК» (далі – АТ «ВТБ БАНК») на суму 64 433 630,49 грн, що становить у процентному співвідношенні 10% від загальної суми черги.

У зв’язку з цим, уповноваженою особою Фонду на ліквідацію АТ «ВТБ БАНК» продовжується задоволення вимог четвертої черги кредиторів. В результаті, розмір задоволення вимог кредиторів четвертої черги реєстру акцептованих вимог кредиторів АТ «ВТБ БАНК» збільшиться до 644 336 304,87 грн, що становить 100% від загальної суми четвертої черги.
http://www.fg.gov.ua/not-paying/liquida ... t-vtb-bank
nozorrog
 
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Повідомлення Додано: П'ят 10 кві, 2020 13:08

  flyman написав:Комусь уже капнуло на рахунок?

Ше вчора почало капати, чому всi мочать незрозумiло.
netman
 
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Повідомлення Додано: П'ят 10 кві, 2020 13:15

  abc111 написав:....ещё нет, но от агента Абвера стало известно, что до конца недели или следующая, оставшиеся 10 процентов упадут от фонда пограбунку

Альфа. Только что. Расчёт окончен :lol: !
Doubting Thomas
 
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Повідомлення Додано: П'ят 10 кві, 2020 13:23

укргаз порадовал в 10 утра
orhidf
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Re: ВТБ Банк БАНКРУТ

....Приват приход !
abc111
 
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Re: ВТБ Банк БАНКРУТ

...вот и позади эпопея со сбитым Банком ;)
Скажу честно...хранил около 3 фондов, риск был, но писец пришел ооооочень внезапно. Жизнь продолжается :)
abc111
 
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