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ВТБ Банк БАНКРУТ
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
  #<1 ... 1744174517461747

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ВТБ Банк БАНКРУТ 3.2 5 480
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
123
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
10%
50
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
61
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
124
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
25%
122
Всього голосів : 480
Повідомлення Додано: Вів 04 сер, 2020 14:39

  LutsMan написав:
  Квесторе_поверніться написав:Банка могла жити і жити...якби супостат пу вимоги НБУ виконував би.

Зачем чушь городить ? Все показатели были в норме! Почитайте, сколько денег "супостат" влил только в этот банк в период с 2014 по 2018 годы. Причём, уже имея запрет НБУ на выплату дивидендов и прочие ограничения на операции с капиталом. Он бы и дальше вливал, только наши "керманычи" решили зарезать банк в аккурат перед выборами Пороха, чтобы показать это как очередную "великую победу" ("мова,вiра,армія" - надеюсь еще не все забыли ?). Показательно, что ему это не помогло...

Полностью поддерживаю.
Успешный и удобный банк задушили (в том числе путём невозврата кредитов от государственных компаний) власти Украины, руководствуясь политическими целями.
Думаю, что мера ответственности НБУ, кабмина и отдельных лиц будет установлена судом позднее.
Ну а возврат и компенсация будут за наш счёт, за счёт налогоплательщиков, это огорчает больше всего :(
"Все попытки националистов украинизировать информационное пространство разбиваются о две взаимосвязанных и неразрешимых проблемы – отсутствие кадров, способных создать качественный продукт, и отсутствие желающих его потреблять" (с)
Клавдий Шифер
 
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Повідомлення Додано: Вів 04 сер, 2020 19:40

Re: ВТБ Банк БАНКРУТ

  Клавдий Шифер написав:невозврата кредитов от государственных компаний) власти Украины, руководствуясь политическими целями.

Про війну чому не згадуєте?
Анексія територій...неповернення кредитів.
Це ж у банки вуйцьо Бєня хотів своє забрати...тоді і проблеми загострились.
Супостат пу власними руками і підігнав банку під ТА.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: Суб 08 сер, 2020 01:00

Re: ВТБ Банк БАНКРУТ

ФГВФЛ продав (списав) активи мережі АТЛ за +- за 1% від суми боргу. Потихеньку грабують кредиторів: https://oligarh.media/2020/07/02/avtose ... bez-deneg/ . Здавалося б, робочий бізнес повинен коштувати дорожче..
rsq
 
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Повідомлення Додано: Суб 08 сер, 2020 20:29

  rsq написав:ФГВФЛ продав (списав) активи мережі АТЛ за +- за 1% від суми боргу. Потихеньку грабують кредиторів: https://oligarh.media/2020/07/02/avtose ... bez-deneg/ . Здавалося б, робочий бізнес повинен коштувати дорожче..

По адресу Симиренко, 36 в городе Киеве в недостроенном спортивном комплексе АТЛ обосновалось еще в середине 1990-х годов. При этом, судя по постоянному потоку фур с луганскими номерами, которые прибывали и продолжают прибывать на указанный выше адрес, события 2014 года на АТЛ не повлияли совсем.
Igneus
 
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Повідомлення Додано: Пон 10 сер, 2020 16:48

Re: ВТБ Банк БАНКРУТ

таке питання, прилетіло 2 грн на рахунок фізособи, призначення: 7 черга - часткова виплата, квитанція недоступна, це за що?
чи це не з цьої банки?
https://fi202x.blogspot.com/
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 10 сер, 2020 20:27

  flyman написав:таке питання, прилетіло 2 грн на рахунок фізособи, призначення: 7 черга - часткова виплата, квитанція недоступна, це за що?
чи це не з цьої банки?

Мабуть Ви належали до нашої дружньої команди вкладників ВТБ і подавали заяву про віднесення Вас до черги його кредиторів.
Таким чином, частину Ваших вимог віднесли ще й до 7 черги.

03 липня 2020 року було оголошено про початок задоволення вимог кредиторів
7 черги у розмірі 10% їх вимог: https://vtb.fg.gov.ua/articles/48283-ro ... -bank.html

Отже, мабуть банк перерахував Вам кошти за 7 чергу (10% від вимог) і, в залежності від подальшої реалізації його активів, може ще щось отримаєте.

До речі, хотів Вам плюсанути сьогодні за двох "європолімерів" на валютній гілці, але цей Ваш коментар не сподобався, і тому плюсую тут :D
При цьому вітаю Вас, адже у Вас вже 1500 плюсів :D
Igneus
 
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Повідомлення Додано: Сер 19 сер, 2020 00:52

Re: ВТБ Банк БАНКРУТ

Недострой на Гончара уже опять стал перспективным объектом, хотя не так давно был продан ФГВФЛ (ВТБ) по цене кирпичей:

https://www.zagorodna.com/ru/stati/zast ... chara.html

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rsq
 
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Повідомлення Додано: Сер 19 сер, 2020 05:38

  rsq написав:Недострой на Гончара уже опять стал перспективным объектом, хотя не так давно был продан ФГВФЛ (ВТБ) по цене кирпичей:

https://www.zagorodna.com/ru/stati/zast ... chara.html

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В год проведения местных выборов, когда решается вопрос о контроле над столицей, удивляться этому не стоит.
Igneus
 
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