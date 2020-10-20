ВТБ Банк БАНКРУТ
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
Додано: Сер 30 вер, 2020 18:29
rsq
29.10 выставляют пул
https://vtb.fg.gov.ua/lot/164129
Там в паспорте указаны два кредита юрлиц из Донецка с задолжностью по телу кредита 1 464 716 765,97 и 1 706 327 437,38 грн.
Лоты в которых написано "долг ЖД" нигде не встречала)
Если кто-то знает номер кредитного договора, тогда есть шанс найти.
7742
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Додано: Сер 28 жов, 2020 09:52
Судя по закрытым лотам на prozorro за период с июля по конец октября, банк должен был накопить на выплату еще 10% юрикам. Может кто слышал, грядет ли это радостное событие?).
7742
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Додано: Сер 28 жов, 2020 17:56
7742 написав:
Если кто-то знает номер кредитного договора, тогда есть шанс найти.
Номера кредитных договоров ВТБ с Донецкой ЖД есть в судебном решении:
http://reyestr.court.gov.ua/Review/77246795
Igneus
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Додано: Сер 11 лис, 2020 16:45
Ура, йолки
Наш горе- банк еще на 10% нашкреб денег!!!
VitaliyN
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