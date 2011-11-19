щось інфо. про цього забудовника дуууууууууууууууже мало
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 03 тра, 2017 21:58
Додано: Суб 06 тра, 2017 23:04
Re: Забудовники Львова!
...мені цікаво, чи є тут РЕАЛЬНІ покупці квартири в ЖК Хмельницький парк від МС і якщо є, то як ви все це "розхльобуєте"
....бо на нього наклали арешт і постанова суду про знесення будинку!!!
...а я недавно проходив, то половина ЖК(та, що від дороги) все заскленно і поштукатурено і дали колір(і свою емблему "МС"), а друга половина - вже останні поверхи добудовують..........- одним словом - робота там - "кипить"!!!
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Додано: Вів 21 тра, 2019 12:17
Re: Забудовники Львова!
Доброго дня. Корпорація Ріел затримує 3-4 чегру комплекса Велика Британія ось уже 1.5 роки. Коли буде накінць-то зданий будинок - нам не відомо... Майже кожного тижня ми зустрічаємось з керівництвом компанії і далі обіцянок справи не йдуть... Ніколи і нікому не раджу звязуватись з корпорацією Ріел!!!
Думаю наша історія з нею ще довгго буде тягнутись!!!
Додано: Вів 21 тра, 2019 22:00
Re: Забудовники Львова!
На рахунок забудовника гранд дім. На чорновола вони збудували жк вайт хаус. Мали здати листопад 2018, однак здали лише на днях. Затримка була з присвоєнням адресу. Стіни поштукатурені криво, перепад 2- 3 см. Перегородки цегляні . Вода світло газ є, повним ходом йдуть ремонти.
Додано: Чет 14 лис, 2019 23:54
Позитивчик Ви про сонячний край? там проблеми з документами, зокрема немаэ ліцензії..
Додано: Сер 08 кві, 2020 11:46
2 роки затримки в Ріела - то норма. Найменша затримка про яку я чув - півроку на княгині Ольги.
Не читаю ботів, провокаторів і дурнів. "Профіль" і під аватаркою - "Додати в недруги". Ву а ля.
Додано: Нед 14 чер, 2020 10:23
Re: Забудовники Львова!
Ріел бавиться цінами - тому може собі дозволити затримувати здачу!
Чи десь здав вчасно?
Десь не попаде на якогось крутого адвоката, щоб той їх взув на протермінування, пеню з пені, і ще моральне відшкодування на мільйон-другий!
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
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