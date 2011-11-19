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Забудовники Львова!

Забудовники Львова!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 9101112
Повідомлення Додано: Сер 03 тра, 2017 21:58

  ukrainec написав:чи може хтось підсказати щось про забудовника Гранд дім,що будують Сонячний Львів. дуже подобається цей комплекс. дякую.

щось інфо. про цього забудовника дуууууууууууууууже мало :shock:
Позитивчик
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Повідомлення Додано: Суб 06 тра, 2017 23:04

Re: Забудовники Львова!

...мені цікаво, чи є тут РЕАЛЬНІ покупці квартири в ЖК Хмельницький парк від МС і якщо є, то як ви все це "розхльобуєте"
....бо на нього наклали арешт і постанова суду про знесення будинку!!!
http://dyvys.info/2017/03/10/zhk-hmelny ... -areshtom/

...а я недавно проходив, то половина ЖК(та, що від дороги) все заскленно і поштукатурено і дали колір(і свою емблему "МС"), а друга половина - вже останні поверхи добудовують..........- одним словом - робота там - "кипить"!!!
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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Повідомлення Додано: Вів 21 тра, 2019 12:17

Re: Забудовники Львова!

Доброго дня. Корпорація Ріел затримує 3-4 чегру комплекса Велика Британія ось уже 1.5 роки. Коли буде накінць-то зданий будинок - нам не відомо... Майже кожного тижня ми зустрічаємось з керівництвом компанії і далі обіцянок справи не йдуть... Ніколи і нікому не раджу звязуватись з корпорацією Ріел!!!
Думаю наша історія з нею ще довгго буде тягнутись!!!
webhostings
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Повідомлення Додано: Вів 21 тра, 2019 22:00

Re: Забудовники Львова!

На рахунок забудовника гранд дім. На чорновола вони збудували жк вайт хаус. Мали здати листопад 2018, однак здали лише на днях. Затримка була з присвоєнням адресу. Стіни поштукатурені криво, перепад 2- 3 см. Перегородки цегляні . Вода світло газ є, повним ходом йдуть ремонти.
Alex 85
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 лис, 2019 23:54

Позитивчик Ви про сонячний край? там проблеми з документами, зокрема немаэ ліцензії..
vasylantonov234
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Повідомлення Додано: Сер 08 кві, 2020 11:46

  webhostings написав:Доброго дня. Корпорація Ріел затримує 3-4 чегру комплекса Велика Британія ось уже 1.5 роки. Коли буде накінць-то зданий будинок - нам не відомо... Майже кожного тижня ми зустрічаємось з керівництвом компанії і далі обіцянок справи не йдуть... Ніколи і нікому не раджу звязуватись з корпорацією Ріел!!!
Думаю наша історія з нею ще довгго буде тягнутись!!!

2 роки затримки в Ріела - то норма. Найменша затримка про яку я чув - півроку на княгині Ольги.
Не читаю ботів, провокаторів і дурнів. "Профіль" і під аватаркою - "Додати в недруги". Ву а ля.
mju
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Повідомлення Додано: Нед 14 чер, 2020 10:23

Re: Забудовники Львова!

Ріел бавиться цінами - тому може собі дозволити затримувати здачу! :mrgreen:
Чи десь здав вчасно? :lol:

Десь не попаде на якогось крутого адвоката, щоб той їх взув на протермінування, пеню з пені, і ще моральне відшкодування на мільйон-другий! :idea:
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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