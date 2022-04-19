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Обслуговування в українських
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Універсальна

Універсальна
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Народний рейтинг страхових компаній, що діють в Україні. Відгуки клієнтів про діяльність українських страхових компаній. Вислови свою думку про рівень обслуговування в українських страхових компаніях.
  #<1234

ОЦІНІТЬ обслуговування в цій СК (або її філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Універсальна 3.5 5 75
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
15
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
8%
6
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
11%
8
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
16
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
40%
30
Всього голосів : 75
Повідомлення Додано: Пон 19 січ, 2015 14:22

Печальная старховая Универсальная

  Sergs написав:
  Sergs написав:отсканирую

Чет не хочет "драгоценная" прокоментировать свою брехню, так отлажено работает, что аж сказать нечего


И вот уже прошел почти месяц,коментариев нет, деньги не возвращают, на письма не отвечают. Вот вы и доказываете свою качественную работу.Вот ваше истинное лицо!!! Наплевательское отношение к клиентам!!!
Sergs
 
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Повідомлення Додано: Чет 05 бер, 2015 13:44

печаль продолжается

Sergs
Итак продолжаем, в страховой по видимому большие проблемы, при сотрудничестве в течении двух лет были нарушены как сроки выплаты так и сроки ответов обращений.
В прошлый раз были проблемы с выплатой 3000 грн а теперь проблемы с выплатой в 2000 грн .
Граждане если вы хотите нормально обслуживаться и не быть обманутым,выбирайте нормальные страховые компании!!! при обслуживании в данной страховой столкнулся:
- несвоевременная выплата (при чем это в порядке вещей в данной СК)
- уменьшение страховой выплаты
- навязывание своего СТО
- уменьшение счет фактуры (цены даже были занижены, присутствовала скидка)
- игнорирование заявлений
- обман при расторжении договора
- не соблюдение своих же пунктов, указанных в договоре
- не выплачивают страховую премию по первичным заявлениям, заставляют подписывать заявление текущей датой , либо мы выплачивать не будем, а сумма соответственно меньше, та и с ней проблема возникла!
При попытках оправдаться имеются все документы подтверждающие ваш развод!могу предоставить!
Вывод - шарашкина контора!!! обходите ее стороной
Sergs
 
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Повідомлення Додано: Сер 15 кві, 2015 09:20

Re: Універсальна

не так уж ужасно, выплатили полностью в два захода (была доплата из-за изменения курса) через 2 месяца. Не очень хорошо, но выплачивают.

- навязывание своего СТО - есть такое, но СТО-официал, что очень даже неплохо.
- уменьшение счет фактуры (цены даже были занижены, присутствовала скидка) - этого не было, СТО и страховая общаются напрямую, т.е. в страховую ехать не надо, вся бумажная работа на СТО.
- игнорирование заявлений - и этого не было, но отдел выплат постоянно держал в тонусе по телефону

вышесказанное - личный опыт недавней выплаты
leoma
 
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Повідомлення Додано: Пон 11 тра, 2015 22:24

Страхова компанія, яка НЕ ВИКОНУЄ свої зобов’язання!

Моя історія така:
1) у березні 2014 сталося ДТП, пишу в Універсальну заяву про виплату
2) аж у червні 2014 Універсальна мені прислала відмову, я подаю до суду
3) у грудні 2014 я суд виграю, Універсальна подає апеляцію
4) у березні 2015 року я апеляцію виграю, подаю у виконавчу службу документи про стягнення з Універсальної коштів
5) травень 2015 року - коштів СК Універсальна так і не перерахувала

Щоб не бути голослівним - ось посилання на остаточне рішення суду, яке Універсальна виконувати, судячи з усього, не збирається. reyestr.court.gov.ua/Review/43153111

Словом, якщо хочете, щоб вас кинули - Універсальна хороший варіант, платити страхове відшкодування там не будуть навіть З РІШЕННЯМ СУДУ.
shpektaras
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Повідомлення Додано: Сер 20 тра, 2015 08:20

shpektaras

у Вас як для "універсальної" копійчана сума. один поліс каско. поспілкуйтесь з державним виконавцем, у них точно є такі кошти на рахунку.
leoma
 
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Повідомлення Додано: Вів 09 чер, 2015 23:29

shpektaras Это наша специфика. Если нужна помощь - пишите в ЛС.
Vendetta_007
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Повідомлення Додано: П'ят 21 сер, 2015 20:45

Лохотрон.... вся суть по данной компании.
juganin
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Повідомлення Додано: Пон 25 вер, 2017 13:01

В пятницу нужна была страховка. Зашел на сайт страховой universalna.com, о чудо я смог смог оформить страховку через интернет. Супер, круто
aalyakhov
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Повідомлення Додано: Сер 11 гру, 2019 22:50

Травма на производстве.Гигрома типа не страховой случай.Зачем страховая!
lucenko_a_a_2
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Повідомлення Додано: Вів 19 кві, 2022 11:12

Re: Універсальна

Оформив тут туристичну страховку для дружини і доньки, коли вивозив їх у Польщу. Дякую працівникам за оперативність.
Skif
 
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