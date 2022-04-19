Універсальна

Додано: Чет 05 бер, 2015 13:44

Sergs

Итак продолжаем, в страховой по видимому большие проблемы, при сотрудничестве в течении двух лет были нарушены как сроки выплаты так и сроки ответов обращений.

В прошлый раз были проблемы с выплатой 3000 грн а теперь проблемы с выплатой в 2000 грн .

Граждане если вы хотите нормально обслуживаться и не быть обманутым,выбирайте нормальные страховые компании!!! при обслуживании в данной страховой столкнулся:

- несвоевременная выплата (при чем это в порядке вещей в данной СК)

- уменьшение страховой выплаты

- навязывание своего СТО

- уменьшение счет фактуры (цены даже были занижены, присутствовала скидка)

- игнорирование заявлений

- обман при расторжении договора

- не соблюдение своих же пунктов, указанных в договоре

- не выплачивают страховую премию по первичным заявлениям, заставляют подписывать заявление текущей датой , либо мы выплачивать не будем, а сумма соответственно меньше, та и с ней проблема возникла!

При попытках оправдаться имеются все документы подтверждающие ваш развод!могу предоставить!

Вывод - шарашкина контора!!! обходите ее стороной