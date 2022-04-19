И вот уже прошел почти месяц,коментариев нет, деньги не возвращают, на письма не отвечают. Вот вы и доказываете свою качественную работу.Вот ваше истинное лицо!!! Наплевательское отношение к клиентам!!!
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Народний рейтинг страхових компаній, що діють в Україні. Відгуки клієнтів про діяльність українських страхових компаній. Вислови свою думку про рівень обслуговування в українських страхових компаніях.
Додано: Пон 19 січ, 2015 14:22
Печальная старховая Универсальная
И вот уже прошел почти месяц,коментариев нет, деньги не возвращают, на письма не отвечают. Вот вы и доказываете свою качественную работу.Вот ваше истинное лицо!!! Наплевательское отношение к клиентам!!!
Додано: Чет 05 бер, 2015 13:44
печаль продолжается
Sergs
Итак продолжаем, в страховой по видимому большие проблемы, при сотрудничестве в течении двух лет были нарушены как сроки выплаты так и сроки ответов обращений.
В прошлый раз были проблемы с выплатой 3000 грн а теперь проблемы с выплатой в 2000 грн .
Граждане если вы хотите нормально обслуживаться и не быть обманутым,выбирайте нормальные страховые компании!!! при обслуживании в данной страховой столкнулся:
- несвоевременная выплата (при чем это в порядке вещей в данной СК)
- уменьшение страховой выплаты
- навязывание своего СТО
- уменьшение счет фактуры (цены даже были занижены, присутствовала скидка)
- игнорирование заявлений
- обман при расторжении договора
- не соблюдение своих же пунктов, указанных в договоре
- не выплачивают страховую премию по первичным заявлениям, заставляют подписывать заявление текущей датой , либо мы выплачивать не будем, а сумма соответственно меньше, та и с ней проблема возникла!
При попытках оправдаться имеются все документы подтверждающие ваш развод!могу предоставить!
Вывод - шарашкина контора!!! обходите ее стороной
Додано: Сер 15 кві, 2015 09:20
Re: Універсальна
не так уж ужасно, выплатили полностью в два захода (была доплата из-за изменения курса) через 2 месяца. Не очень хорошо, но выплачивают.
- навязывание своего СТО - есть такое, но СТО-официал, что очень даже неплохо.
- уменьшение счет фактуры (цены даже были занижены, присутствовала скидка) - этого не было, СТО и страховая общаются напрямую, т.е. в страховую ехать не надо, вся бумажная работа на СТО.
- игнорирование заявлений - и этого не было, но отдел выплат постоянно держал в тонусе по телефону
вышесказанное - личный опыт недавней выплаты
Додано: Пон 11 тра, 2015 22:24
Страхова компанія, яка НЕ ВИКОНУЄ свої зобов’язання!
Моя історія така:
1) у березні 2014 сталося ДТП, пишу в Універсальну заяву про виплату
2) аж у червні 2014 Універсальна мені прислала відмову, я подаю до суду
3) у грудні 2014 я суд виграю, Універсальна подає апеляцію
4) у березні 2015 року я апеляцію виграю, подаю у виконавчу службу документи про стягнення з Універсальної коштів
5) травень 2015 року - коштів СК Універсальна так і не перерахувала
Щоб не бути голослівним - ось посилання на остаточне рішення суду, яке Універсальна виконувати, судячи з усього, не збирається. reyestr.court.gov.ua/Review/43153111
Словом, якщо хочете, щоб вас кинули - Універсальна хороший варіант, платити страхове відшкодування там не будуть навіть З РІШЕННЯМ СУДУ.
Додано: Сер 20 тра, 2015 08:20
shpektaras
у Вас як для "універсальної" копійчана сума. один поліс каско. поспілкуйтесь з державним виконавцем, у них точно є такі кошти на рахунку.
Додано: Пон 25 вер, 2017 13:01
В пятницу нужна была страховка. Зашел на сайт страховой universalna.com, о чудо я смог смог оформить страховку через интернет. Супер, круто
Додано: Сер 11 гру, 2019 22:50
Травма на производстве.Гигрома типа не страховой случай.Зачем страховая!
Додано: Вів 19 кві, 2022 11:12
Re: Універсальна
Оформив тут туристичну страховку для дружини і доньки, коли вивозив їх у Польщу. Дякую працівникам за оперативність.
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