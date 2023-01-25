Універсальна

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Народний рейтинг страхових компаній, що діють в Україні. Відгуки клієнтів про діяльність українських страхових компаній. Вислови свою думку про рівень обслуговування в українських страхових компаніях.
Додано: Сер 25 січ, 2023 10:31
Доброго дня. Підкажіть, дитяче страхування треба оформлювати на кожну дитину окремо, чи можна взяти одне загальне? Різниця у віці дітей - один рік.
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