|
|
|
Народний рейтинг страхових компаній, що діють в Україні. Відгуки клієнтів про діяльність українських страхових компаній. Вислови свою думку про рівень обслуговування в українських страхових компаніях.
Додано: Сер 25 січ, 2023 10:31
Re: Універсальна
Доброго дня. Підкажіть, дитяче страхування треба оформлювати на кожну дитину окремо, чи можна взяти одне загальне? Різниця у віці дітей - один рік.
Додано: Сер 15 лют, 2023 10:30
На нас по роботі оформили тут страховку, і я вирішив докупити страхування для своїх батьків ще окремо. Так от скажу, обслуговування корпоративрних клієнтів і просто звичайних клієнтів сильно відрізняється: для "простих" вони і близько так сильно не стараються!
|