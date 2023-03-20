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Обслуговування в українських
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Універсальна

Універсальна
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Народний рейтинг страхових компаній, що діють в Україні. Відгуки клієнтів про діяльність українських страхових компаній. Вислови свою думку про рівень обслуговування в українських страхових компаніях.
  #<1 ... 4567

ОЦІНІТЬ обслуговування в цій СК (або її філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Універсальна 3.7 5 93
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
16%
15
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
6%
6
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
9%
8
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
25%
23
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
44%
41
Всього голосів : 93
Повідомлення Додано: Сер 25 січ, 2023 10:31

Re: Універсальна

Доброго дня. Підкажіть, дитяче страхування треба оформлювати на кожну дитину окремо, чи можна взяти одне загальне? Різниця у віці дітей - один рік.
Capital
 
Повідомлень: 5
З нами з: 14.04.22
Подякував: 0 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 15 лют, 2023 10:30

На нас по роботі оформили тут страховку, і я вирішив докупити страхування для своїх батьків ще окремо. Так от скажу, обслуговування корпоративрних клієнтів і просто звичайних клієнтів сильно відрізняється: для "простих" вони і близько так сильно не стараються!
Вальдемар
 
Повідомлень: 10
З нами з: 11.09.17
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 21 лют, 2023 12:05

Re: Універсальна

Хтось вже користувався страхуванням в цьому році? Вони ще покривають лікування ковіду?
Leviafan
 
Повідомлень: 12
З нами з: 17.09.20
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 20 бер, 2023 09:32

Оформив страховку в Універсальній вперше. Поки приємні враження, добре проконсультували і швидко все оформили. І сайт у страхової зручний та інтуїтивно зрозумілий. Дякую
auypo
 
Повідомлень: 7
З нами з: 18.08.22
Подякував: 2 раз.
Подякували: 0 раз.
 
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  #<1 ... 4567
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