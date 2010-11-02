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БТА Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 22 тра, 2018 21:07
J написав:5311909
для ФОПа счет можно в любом банке,
а для юрика - нужно госы и банки с иностранным капиталом
Ник интересный,добавь в начале 044…и забей в гугле - узнаешь автора
никому не верю
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