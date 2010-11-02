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БТА Банк

БТА Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 30313233

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

БТА Банк 3.1 5 28
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
7
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
18%
5
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
14%
4
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
11%
3
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
32%
9
Всього голосів : 28
Повідомлення Додано: Вів 22 тра, 2018 21:07

  J написав:5311909
для ФОПа счет можно в любом банке,
а для юрика - нужно госы и банки с иностранным капиталом

Ник интересный,добавь в начале 044…и забей в гугле - узнаешь автора
никому не верю
sens
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