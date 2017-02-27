Ну навіщо ж так маніпулювати, коли це легко перевірити?
Ви питали не про злив бакса, а про перехід по кросу - вам про крос і відповіли.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 25 чер, 2026 17:36
Ну навіщо ж так маніпулювати, коли це легко перевірити?
Ви питали не про злив бакса, а про перехід по кросу - вам про крос і відповіли.
Додано: Чет 25 чер, 2026 17:37
Додано: Чет 25 чер, 2026 19:03
ще одна всезнайка. я питав про перехід з бакса у євро і дивився на ситуацію з точки зору коли основна валюта бакс. так як я з бакса виходити зібрався.
чи ви не знаєте шо кроса є два в залежності від того яка валюта основна?
Додано: Чет 25 чер, 2026 19:05
у мене додаток в банках де правильно пишут кроси
а ото такий додаток як у вас видно писав з посвідкою. для тих хто на одній хвилі
ЗІ
кстаті. добре шо флер процитувала. я не питав про цифру кроса. я питав де перейти по кросу
Додано: Чет 25 чер, 2026 19:52
Re: Валютний ринок в контексті ДС
Держстат оприлюднив дані про діяльність підприємств у 2025 році.
В Україні працювало майже 299 тисяч підприємств:
▪577 великих;
▪14,5 тис. середніх;
▪283,9 тис. малих, з яких 244,9 тис. — мікропідприємства.
Майже 95% усіх підприємств України — це малий і мікробізнес.
Загалом кількість підприємств за рік збільшилася на 13,4 тисячі.
Кількість зайнятих працівників становила 5,1 млн осіб.
Обсяг реалізованої продукції та послуг досяг 18,5 трлн грн, що на 18,2% більше, ніж у 2024 році.
Цікавою є структура реалізації:
▪35,7% — великі підприємства;
▪44,8% — середні;
▪19,5% — малі підприємства, у тому числі лише 6,4% — мікропідприємства.
Додано: Чет 25 чер, 2026 19:57
Re: Валютний ринок в контексті ДС
Україна отримала 3,2 млрд євро від Європейського Союзу.
Це перший транш бюджетної підтримки у межах нового фінансового інструменту Ukraine Support Loan.
Ukraine Support Loan – це частина дворічної рамки підтримки України з боку ЄС на 2026-2027 роки, загальний обсяг - до 90 млрд євро.
У 2026 році в межах Ukraine Support Loan Україні має бути доступно до 45 млрд євро.
На щастя, дали хоч цю суму. А 5,9 млрд, призначених для закупівлі БПЛА, затримали. Пояснили відмову тим, що добре обізнані з схемами, на яких мародериться чи не половина коштів для безпілотників. Сказали, що закуплять самі по реальних цінах і передадуть БПЛА.
Додано: П'ят 26 чер, 2026 00:23
Не бачу тут жодного протиріччя. Так, звісно, бідному працювати в рази менш вигідно, саме тому, що він бідний. Бо він за годину отримує мало, і це звісно менш вигідно . А не тому що в нього надмірне оподаткування. Навпаки, він ще й субсидію має.
А шоб з'явився резон напрягатись, може треба навпаки, ще й субсидію забрати?. Тут і резон з'явиться.
У вас все базується на тому, що бідні тому бідні, що в них податки високі. Я так не думаю, причини інші. Люди різні, хто що може, хто що хоче, та хто на шо вчився
Востаннє редагувалось sergey_sryvkin в П'ят 26 чер, 2026 00:29, всього редагувалось 1 раз.
Додано: П'ят 26 чер, 2026 00:28
Додано: П'ят 26 чер, 2026 01:42
Де ви там побачили слово 'єслі'?
Ні, це не про агентів (не про те, треба чи не треба ставати чи не ставати агентом), а про особливості оренди. Зокрема про те, що агентом може бути не тільки юрик/фоп, але в деяких випадках і фізособа
Ось за цим що вище
Це має значення не в зв'язку з авто чи нерухомістю.
А з тим, що ваші, як фопа/юрика закупівлі у іншого фопа можуть бути додатково оподатковані пдфо, якщо у вас нема документів що він фоп, і що закупка відповідає його задекларованій діяльності.
Тобто це підстава для податкової пресанути на бабки
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