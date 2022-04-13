RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
страхових компаніях (гарне і погане)
/
ТАС

ТАС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг страхових компаній, що діють в Україні. Відгуки клієнтів про діяльність українських страхових компаній. Вислови свою думку про рівень обслуговування в українських страхових компаніях.
  #<1 ... 14151617

ОЦІНІТЬ обслуговування в цій СК (або її філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАС 2.9 5 88
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
31%
27
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
17
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
9%
8
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
13%
11
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
28%
25
Всього голосів : 88
Повідомлення Додано: Сер 11 бер, 2015 17:18

Страховая ТАС - это жулье. Как уже неоднократно писали - при подписании договора все мягкие и пушистые. После - попробуй что-то докажи.
Корпоративное ДМС предлагает довольно интересные условия. Однако на практике каждый день приходится доказывать врачам-координаторам, что тот или иной диагноз входит в твою программу страхования. Ок, наверное, так во многих, если не во всех компаниях, но когда в период действия договора страховая предлагает изменить его условия, исключив один из пунктов? Да еще и при том, что при подписании именно этот пункт был критичным? а еще и при наличии на него лимита всего лишь в 500 грн? Жлобство чистой воды. портить отношение с клиентом из-за 500 грн! При этом заметьте, что без вышеупомянутого пункта страховой платеж изначально был меньше на те же 500 грн! То есть компания, уже получив 500 грн, отказывается отдавать их, предлагая исключить из договора. Кризис-то кризисом, но ведь нужно смотреть в будущее! и Осознавать, что в след раз клиент уйдет к конкуренту!
Tvs
 
Повідомлень: 1
З нами з: 11.03.15
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 09 чер, 2015 21:29

ТАС лайф

Безусловно, среди Украинских компаний СК ТАС №1. У меня в семье все имеют накопительные программы, а лично я - две. Одна в грн., вторая в usd. Единственное, о чем жалею, так это о том, что раньше не знал...

Никогда не экономьте на рекламе, охране и страховке и ваши дела пойдут в гору.
Джон Дэвисон Рокфеллер
sanny
 
Повідомлень: 1
З нами з: 09.06.15
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 20 сер, 2015 12:35

Re: ТАС

Несколько лет подряд оформляем ОСАГО в ТАС, все устраивает, другие виды страхования не оформляли. И к счастью сталкиваться с вопросами выплат никогда не приходилось
feofania
 
Повідомлень: 13
З нами з: 20.08.15
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 22 вер, 2016 17:25

Re: ТАС

Группа «ТАС» покупает 100% акций компании по страхованию жизни «Ейгон Лайф Украина», принадлежащей Aegon Group https://finclub.net/news/aegon-ukhodit-iz-ukrainy.html
vkladchiik
 
Повідомлень: 290
З нами з: 30.07.14
Подякував: 0 раз.
Подякували: 11 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 26 вер, 2016 11:10

Привет! А кто слышал о страховой компании метлайф? Пытались привлечь меня стать их клиентом, но показались странными, и подозрительными, потом слышала неоднозначные отзывы о них..
magbet
Аватар користувача
 
Повідомлень: 27
З нами з: 11.02.16
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 27 вер, 2016 06:46

Re: ТАС

magbet написав:Привет! А кто слышал о страховой компании метлайф? Пытались привлечь меня стать их клиентом, но показались странными, и подозрительными, потом слышала неоднозначные отзывы о них..

По метлайфу есть отдельный топик
maxim2014
 
Повідомлень: 1692
З нами з: 19.09.14
Подякував: 161 раз.
Подякували: 130 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 29 вер, 2016 11:05

maxim2014 Спасибо, поищу.
magbet
Аватар користувача
 
Повідомлень: 27
З нами з: 11.02.16
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 13 кві, 2022 11:10

Оформляла туристическую страховку для Польши, ибо оплачивать медицинские услуги за границей стоит не малых денег. Оформление полиса заняло чуть больше времени, чем ожидалось но в целом сервис неплохой.
Машуня
 
Повідомлень: 1
З нами з: 13.04.22
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 14151617
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ТАСКОМБАНК (443)
13.04.2022 13:07
Ринок праці (143)
13.04.2022 12:38
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.