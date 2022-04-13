Додано: Сер 11 бер, 2015 17:18

Страховая ТАС - это жулье. Как уже неоднократно писали - при подписании договора все мягкие и пушистые. После - попробуй что-то докажи.

Корпоративное ДМС предлагает довольно интересные условия. Однако на практике каждый день приходится доказывать врачам-координаторам, что тот или иной диагноз входит в твою программу страхования. Ок, наверное, так во многих, если не во всех компаниях, но когда в период действия договора страховая предлагает изменить его условия, исключив один из пунктов? Да еще и при том, что при подписании именно этот пункт был критичным? а еще и при наличии на него лимита всего лишь в 500 грн? Жлобство чистой воды. портить отношение с клиентом из-за 500 грн! При этом заметьте, что без вышеупомянутого пункта страховой платеж изначально был меньше на те же 500 грн! То есть компания, уже получив 500 грн, отказывается отдавать их, предлагая исключить из договора. Кризис-то кризисом, но ведь нужно смотреть в будущее! и Осознавать, что в след раз клиент уйдет к конкуренту!