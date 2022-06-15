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Обслуговування в українських
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ТАС

ТАС
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Народний рейтинг страхових компаній, що діють в Україні. Відгуки клієнтів про діяльність українських страхових компаній. Вислови свою думку про рівень обслуговування в українських страхових компаніях.
  #<1 ... 15161718

ОЦІНІТЬ обслуговування в цій СК (або її філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАС 2.9 5 88
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
31%
27
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
17
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
9%
8
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
13%
11
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
28%
25
Всього голосів : 88
Повідомлення Додано: П'ят 20 тра, 2022 13:50

Даже в военное время компания работает на уровне. Уже не первый месяц сотрудничаю с ТАС и очень доволен работой - оперативно и безпроблемно.
xodaw
 
Повідомлень: 2
З нами з: 20.05.22
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 15 чер, 2022 08:50

Чи ви займаєтесь оформленням автоцивілки за кордон?
roxі
 
Повідомлень: 1
З нами з: 15.06.22
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
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  #<1 ... 15161718
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