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ТАС
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Народний рейтинг страхових компаній, що діють в Україні. Відгуки клієнтів про діяльність українських страхових компаній. Вислови свою думку про рівень обслуговування в українських страхових компаніях.
Додано: П'ят 20 тра, 2022 13:50
Даже в военное время компания работает на уровне. Уже не первый месяц сотрудничаю с ТАС и очень доволен работой - оперативно и безпроблемно.
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xodaw
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Додано: Сер 15 чер, 2022 08:50
Чи ви займаєтесь оформленням автоцивілки за кордон?
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roxі
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