|
|
|
Народний рейтинг страхових компаній, що діють в Україні. Відгуки клієнтів про діяльність українських страхових компаній. Вислови свою думку про рівень обслуговування в українських страхових компаніях.
Додано: П'ят 20 тра, 2022 13:50
Даже в военное время компания работает на уровне. Уже не первый месяц сотрудничаю с ТАС и очень доволен работой - оперативно и безпроблемно.
Додано: Сер 15 чер, 2022 09:20
Додано: Чет 23 чер, 2022 16:26
Купував КАСКО в СГ ТАС та, на жаль, потрапив у невелике ДТП. На мій подив, страхова допомогла вирішити усі питання відносно швидко (менше місяця). Усі процеси, виплати, робота сто були вирішені!
Додано: Чет 14 лип, 2022 13:15
Підкажіть, чи покриває ваша туристична страховка тест на коронавірус за кордоном (ПЦР, не антиген)?
Додано: П'ят 22 лип, 2022 10:27
Хочу похвалити роботу автоцивілки в цій компанії. Виплати проходять протягом місяця, навіть менше. Асистанс працює на висоті
|