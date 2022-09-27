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ТАС
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Народний рейтинг страхових компаній, що діють в Україні. Відгуки клієнтів про діяльність українських страхових компаній. Вислови свою думку про рівень обслуговування в українських страхових компаніях.
Додано: П'ят 20 тра, 2022 13:50
Даже в военное время компания работает на уровне. Уже не первый месяц сотрудничаю с ТАС и очень доволен работой - оперативно и безпроблемно.
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xodaw
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Додано: Сер 15 чер, 2022 08:50
Чи ви займаєтесь оформленням автоцивілки за кордон?
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roxі
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Додано: Сер 15 чер, 2022 09:20
xodaw написав:
Даже в военное время компания работает на уровне. Уже не первый месяц сотрудничаю с ТАС и очень доволен работой - оперативно и безпроблемно.
Для меня полностью утратил смысл работы - все кредитные лимиты убрали,кешбэка нет - карта безсмысленна.
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Rack
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Додано: Чет 23 чер, 2022 16:26
Купував КАСКО в СГ ТАС та, на жаль, потрапив у невелике ДТП. На мій подив, страхова допомогла вирішити усі питання відносно швидко (менше місяця). Усі процеси, виплати, робота сто були вирішені!
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Орест Л
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Додано: Чет 14 лип, 2022 13:15
Підкажіть, чи покриває ваша туристична страховка тест на коронавірус за кордоном (ПЦР, не антиген)?
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roxі
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Додано: П'ят 22 лип, 2022 10:27
Хочу похвалити роботу автоцивілки в цій компанії. Виплати проходять протягом місяця, навіть менше. Асистанс працює на висоті
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Іван Миколайович
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Додано: Пон 22 сер, 2022 11:01
Мінус страхової - надто довго беруть слухавку, не додзвонитися. А в іншому надання послуги на рівні.
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Данило _
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Додано: Пон 29 сер, 2022 12:36
Як продовжити каско онлайн?
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Орест Л
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Додано: Вів 20 вер, 2022 14:05
Попав в ДТП, зателефонував в страхову. Все швидко та чітко. Надіслали всі документи та зразки. Компенсували без проблем. Залишився задоволений сервісом, незважаючи на прикру ситуацію.
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Дмитро О
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Додано: Вів 27 вер, 2022 13:11
Коли вже нарешті тут з'явиться представник?!
Цікавлять деталі по договорі КАСКО щодо заміни гуми
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Данило _
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