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Обслуговування в українських
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ТАС

ТАС
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Народний рейтинг страхових компаній, що діють в Україні. Відгуки клієнтів про діяльність українських страхових компаній. Вислови свою думку про рівень обслуговування в українських страхових компаніях.
  #<1 ... 16171819

ОЦІНІТЬ обслуговування в цій СК (або її філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАС 2.9 5 88
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
31%
27
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
17
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
9%
8
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
13%
11
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
28%
25
Всього голосів : 88
Повідомлення Додано: П'ят 07 жов, 2022 08:40

Проживаю у маленькому містечку, не всі страхові мають покриття для невеликих населених пунктів. Обрала медичне страхування у ТАС. Асистанс ввічливий, оперативно видають ліки. Дуже задоволена.
Марічка
 
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Повідомлення Додано: П'ят 21 жов, 2022 14:45

Чи відшкодовується у страховому випадку майно у разі пошкодження житла від війни?
Денис07
 
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Повідомлення Додано: П'ят 21 жов, 2022 14:48

Re: ТАС

Денис07 написав:Чи відшкодовується у страховому випадку майно у разі пошкодження житла від війни?
Що в договорі написано?
GALeon
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Повідомлення Додано: Пон 14 лис, 2022 13:47

Виплата по ОСАГО проходила майже півтора місяці, довелося знатно потріпати собі нерви. Я розумію, що в країні війна, однак нам тут треба всім якось виживати і поганий сервіс це на 9 місяць уже не виправдання!
higix
 
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Повідомлення Додано: Вів 22 лис, 2022 15:23

  GALeon написав:
Денис07 написав:Чи відшкодовується у страховому випадку майно у разі пошкодження житла від війни?
Що в договорі написано?

Договір не читав, зацікавило чи є страхові, які відшкодовують.

Підкажіть, хтось оформлював тут автоцивілку? Як вам?
Денис07
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 гру, 2022 18:27

Нормальна страхова, якщо не мати великих очікувань. В мене тут була медична страховка по роботі. В цілому, з якимись банальними випадками по типу ОРВІ справлялись на ура, а от якщо проблема була якоюсь специфічною (наприклад, мені потрібен був дерматолог), то вже все не так просто.
fem
 
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Повідомлення Додано: Вів 27 гру, 2022 16:14

Чи можна оформити тут автоцивілку, якщо я перебуваю не в своєму місті?
hax
 
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