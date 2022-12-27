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Народний рейтинг страхових компаній, що діють в Україні. Відгуки клієнтів про діяльність українських страхових компаній. Вислови свою думку про рівень обслуговування в українських страхових компаніях.
Додано: П'ят 07 жов, 2022 08:40
Проживаю у маленькому містечку, не всі страхові мають покриття для невеликих населених пунктів. Обрала медичне страхування у ТАС. Асистанс ввічливий, оперативно видають ліки. Дуже задоволена.
Додано: П'ят 21 жов, 2022 14:45
Чи відшкодовується у страховому випадку майно у разі пошкодження житла від війни?
Додано: П'ят 21 жов, 2022 14:48
Re: ТАС
Що в договорі написано?
Додано: Пон 14 лис, 2022 13:47
Виплата по ОСАГО проходила майже півтора місяці, довелося знатно потріпати собі нерви. Я розумію, що в країні війна, однак нам тут треба всім якось виживати і поганий сервіс це на 9 місяць уже не виправдання!
Додано: Вів 22 лис, 2022 15:23
Додано: Сер 21 гру, 2022 18:27
Нормальна страхова, якщо не мати великих очікувань. В мене тут була медична страховка по роботі. В цілому, з якимись банальними випадками по типу ОРВІ справлялись на ура, а от якщо проблема була якоюсь специфічною (наприклад, мені потрібен був дерматолог), то вже все не так просто.
Додано: Вів 27 гру, 2022 16:14
Чи можна оформити тут автоцивілку, якщо я перебуваю не в своєму місті?
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