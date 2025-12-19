RSS
Народний рейтинг страхових компаній, що діють в Україні. Відгуки клієнтів про діяльність українських страхових компаній.
ТАС 2.9 5 89
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
30%
27
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
17
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
10%
9
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
12%
11
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
28%
25
Всього голосів : 89
Повідомлення Додано: Чет 09 лют, 2023 17:46

Есть страхование здесь. Как-то заболели вместе с мужем, нас записали на прием к одному врачу (оказался грипп). Было очень удобно контактировать с одним врачом, так как проблема по существу была одинаковая.
Повідомлення Додано: Чет 16 лют, 2023 21:50

Підкажіть, чи є якісь обмеження по віку оформлення зеленої картки? Машина оформлена на батька (75 років), можливо для нього є якісь пільги?
Повідомлення Додано: Пон 06 бер, 2023 15:34

Re: ТАС

  Денис07 написав:Підкажіть, хтось оформлював тут автоцивілку? Як вам?

Раніше залишав тут відгук. У мене позитивний досвід.
Попав в незначне ДТП (я постраждалий). ТАС доволі оперативно оцінили і виплатили мені компенсацію. Можливо ще залежить від регіону та працівників.
Повідомлення Додано: Вів 28 бер, 2023 12:24

Напишіть, будь ласка, який максимальний термін виплати відшкодування по КАСКО?
Повідомлення Додано: П'ят 19 гру, 2025 21:30

Зажимають виплати, віднікуються, прикриваються пунктами договорів... Медикаменти намагаються завжди пропхати крізь виплату "загального ліміту на інші препарати", бо він значно менший, навіть коли є конкретна спеціалізація.
Не рекомендується до співпраці.
