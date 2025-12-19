|
|
|
Народний рейтинг страхових компаній, що діють в Україні. Відгуки клієнтів про діяльність українських страхових компаній. Вислови свою думку про рівень обслуговування в українських страхових компаніях.
Додано: Чет 09 лют, 2023 17:46
Есть страхование здесь. Как-то заболели вместе с мужем, нас записали на прием к одному врачу (оказался грипп). Было очень удобно контактировать с одним врачом, так как проблема по существу была одинаковая.
Додано: Чет 16 лют, 2023 21:50
Підкажіть, чи є якісь обмеження по віку оформлення зеленої картки? Машина оформлена на батька (75 років), можливо для нього є якісь пільги?
Додано: Пон 06 бер, 2023 15:34
Re: ТАС
Додано: Вів 28 бер, 2023 12:24
Напишіть, будь ласка, який максимальний термін виплати відшкодування по КАСКО?
Додано: П'ят 19 гру, 2025 21:30
Зажимають виплати, віднікуються, прикриваються пунктами договорів... Медикаменти намагаються завжди пропхати крізь виплату "загального ліміту на інші препарати", бо він значно менший, навіть коли є конкретна спеціалізація.
Не рекомендується до співпраці.
|