RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення
публікацій Finance.ua
/
Тарифи для пенсіонерів у
2026 році від Київстар,...

Тарифи для пенсіонерів у 2026 році від Київстар,...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 16 лют, 2026 17:33

Тарифи для пенсіонерів у 2026 році від Київстар,...

Пропонуємо до обговорення:
Вартість мобільного зв’язку в Україні продовжує зростати, і для пенсіонерів оплата тарифів дедалі частіше стає серйозним фінансовим навантаженням. Особливо це стосується тих, хто користується кнопковими телефонами та не потребує мобільного інтернету.

Дивися повний текст
Тарифи для пенсіонерів у 2026 році від Київстар, Vodafone та lifecell: де дешевше
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 100789
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 153 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Пон 16 лют, 2026 17:33

Ось погляньте на хитрощі отієї кий зірки. Ось вам отакий об'єм послуг, аби губи помахати, а пла ми трішки змінено. Та чи не простіше було б просто, абонентам пенсійного віку зменьшити розмір плати на, якийсь відсоток ?
valera_po_a
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5
З нами з: 03.10.25
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
 
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Україна приєднується до SEPA: що зміниться для банків і...
R2 » Чет 12 лют, 2026 18:19
1 1217
Переглянути останнє повідомлення
Чет 12 лют, 2026 18:19
novajazz1979
Деснянський район Києва повністю залежить від ТЕЦ-6,...
R2 » Чет 05 лют, 2026 03:40
1 1195
Переглянути останнє повідомлення
Чет 05 лют, 2026 03:40
jordisson22
На Львівщині шахраї присвоїли 5 мільйонів виплат для...
R2 » Сер 04 лют, 2026 11:32
1 930
Переглянути останнє повідомлення
Сер 04 лют, 2026 11:32
tigor_zp

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ринок ОВДП (10787)
16.02.2026 18:18
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.