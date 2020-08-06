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Банк Інвестицій і Заощаджень

Банк Інвестицій і Заощаджень
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 53545556

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Банк Інвестицій і Заощаджень 3.1 5 50
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
34%
17
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
4%
2
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
10%
5
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
20%
10
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
32%
16
Всього голосів : 50
Повідомлення Додано: Нед 07 чер, 2020 14:51

Подскажете, если использовать для овернайт депозита. Скарбнияка карта . Сколько можно снять в банкомате за день и сколько отправит п2п и по сколько раз в день можно ?
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proftpd66
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Повідомлення Додано: Вів 04 сер, 2020 13:07

Це вже який раз BISову банку бють млнами штрафів...а вона все схемить і схемить.
http://finbalance.com.ua/news/nbu-oshtrafuvav-bank-investitsiy-ta-zaoshchadzhen-z-hrupi-kontinium-na-5-mln-hrn
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Повідомлення Додано: П'ят 07 сер, 2020 11:48

Re: Банк Інвестицій і Заощаджень

Что с курсом доллара случилось в этом банке, уже второй день не радует ?
Жадность - порождает бедность :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Igor3777
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Повідомлення Додано: П'ят 07 сер, 2020 13:07

  Igor3777 написав:Что с курсом доллара случилось в этом банке, уже второй день не радует ?

Збирають на виплату штрафу.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
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