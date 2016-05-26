Банк Інвестицій і Заощаджень

Додано: Сер 19 сер, 2020 12:24

26.04.2013 року між мною, Фізичною особою підприємцем Скрипником Олегом Володимировичем та Публічним акціонерним товариством «Банк інвестицій та заощаджень» був укладений договір №34140 банківського рахунку. За умовами вищевказаного договору банк зобов’язувався надати послуги розрахунково-касового обслуговування поточного банківського рахунку згідно чинного законодавства, правил та інструкцій Національного Банку України, а я зобов’язувався вчасно сплачувати за надані належним чином послуги.

Протягом 2013-2020 років я активно користувався послугами банку, здійснював переказ коштів, оплачував товари та послуги, знімав готівку. Картковими продуктами, клієнт-банком, смс-інформуваням не користувався, однак регулярно замовляв виписку по рахунку та контролював таким чином залишок коштів на рахунку.

У липні 2020 року на вимогу виписки по моєму рахунку я отримав від керуючого відділенням банку у м. Черкаси Рябко Р. Г. виписку, яка не відповідала дійсності. Повторна виписка на мою вимогу також викликала сумніви, оскільки також не відповідала дійсності.

Після вищевказаних подій, я запросив виписку по моєму рахунку від іншого співробітника банку — Ісаєва В. Е., яку отримав 22.07.20 р. за весь період 2016-2020 років. Залишок коштів на момент видачі виписки становив 112,34 гривень. Подальший аналіз виписки та проведених операцій по рахунку показав, що моїм рахунком керував та розпоряджався керуючий банку Рябко Р. Г. на власний розсуд, знявши з рахунку всі мої кошти. При цьому сума завданих мені збитків становить 435 205 гривень.

З представником банку Подборською Г. В. в процесі аналізу та вибірки фіктивних операцій по моєму рахунку, тобто операцій, які я не здійснював і про існування яких не знав, встановлені наступні факти та дати заподіяння збитків.

Так, з мого рахунку внаслідок протиправних дій банку були безпідставно списані кошти такими операціями:

22.09.16 р. - 20000,00 грн. за послуги “монтаж”;

28.09.16 р. - 20000,00 грн. за послуги “монтаж”;

12.12.16 р. - 15600,00 грн. за послуги “монтаж”;

23.12.16 р. - 32850 грн. за купівлю “котла”;

27.01.17 р. - 15000 грн. за купівлю “котла”;

06.03.17 р. - 31000 грн. за купівлю “товару”;

03.05.17 р. - 16000 грн. за купівлю “товару”;

05.05.17 р. - 9000 грн. за купівлю “товару”;

19.07.17 р. - 9300 грн. за купівлю “товару”;

24.07.17 р. - 15000 грн. за купівлю “товару”;

07.08.17 р. - 25000 грн. за купівлю “товару”;

01.08.17 р. - 19300 грн. за купівлю “товару”;

15.09.17 р. - 10000 грн. за купівлю “товару”;

25.09.17 р. - 149000 грн. за купівлю “товару”;

06.10.17 р. - 79061 грн. за купівлю “товару”.

Після операцї від 06.10.17 р. кошти, які були безпідставно зняті з мого рахунку перевищили 466 000 гривень, а тому подальші фіктивні операції, які проводили співробітники банку, були виключно для тимчасового поповнення мого рахунку ліквідністю. Я вважаю датою завдання мені збитків через безпідставне списання моїх коштів 06.10.17 р. Однак, сам факт завдання таких збитків я зміг встановити лише у 2020 році, оскільки мені весь час, щомісячно чи на вимогу, надавалися фіктивні виписки, в яких вказувались суми коштів, які я повинен був мати на рахунку в той момент.

З копіями отриманих виписок по рахунку — дійсних та підроблених — я звернувся до головного офісу у м. Києві заступника голови правління Відповідача Шкодовського Вадима Ростиславовича та надав пояснення стосовно виявлених порушень. Як лояльний клієнт банку, для уникнення негативного розголосу, я звернувся напряму з вимогою відшкодувати мої збитки та забезпечити виконання вимог укладеного між нами договору та приписів Закону України “Про захист прав споживачів”.

Згідно ст. 1073 Цивільного кодексу України у разі несвоєчасного зарахування ан рахунок грошових коштів, що надійшли клієнтові, їх безпідставного списання банком з рахунка клієнта або порушення банком розпорядження клієнта про перерахування грошових коштів з його рахунка банк повинен негайно після виявлення порушення зарахувати відповідну суму на рахунок клієнта або належного отримувача, сплатити проценти та відшкодувати завдані збитки, якщо інше не встановлено законом.

Банк завдані вказані кошти не повернув, з 23.07.20 р. триває службове розслідування, керівництво банку самоусунулось від вирішення мого питання. Рябко Р. Г. звільнена та знаходиться на стаціонарному лікуванні в психічній лікарні. Шкодовський В. Р., заступник голови правління банку, звільнений, оскільки був організатором подібних схем у декількох відділеннях банку та намагається покрити збитки з “власних коштів”, набутих злочинним шляхом. Я не міг уявити, що правління банку може організовувати подібні злочинні схеми, при цьому співробітників просто звільнили, а людям відмовляють повертати кошти, “посилаючи” їх до судів чи як свідків у кримінальну справу для стягнення коштів з душевнохворого керуючого відділенням банку.

Під час проведення “службового розслідування” банк активно залучає депозити, так 400 000 гривень від фізичних осіб було залучено у серпні 2020 року.

І у цей же час люди, які укладали депозитні договори з банком в особі Рябко Р. Г., фактично не мають підтверджуючих документів про такі угоди (касові ордери, печатки, штампи підроблені банківскими співробітниками). На мій великий жаль, банк, в якому я обслуговувався з 2013 року, та максимальну лояльність до якого я проявив, відмовляється та уникає обов’язку погасити людям збитки.

Прошу терміново провести перевірку виконання ліцензійних умов Публічним акціонерним товариством «Банк інвестицій та заощаджень», а також зупинити їхню діяльність по залученню депозитів (оскільки невідомо, які оформлюються фіктивно, які реально), розрахунково-касовому обслуговуванню клієнтів.

Прошу не затримувати з проведенням перевірок, оскільки банком знищуються докази протиправної діяльності, документи вилучаються та зникають у невідомому напрямку.