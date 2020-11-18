Банк Інвестицій і Заощаджень

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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 19 лис, 2020 11:52
Депозитна Акція «Лови відсотки»
Додано: Чет 19 лис, 2020 13:20
Без поповнення...в ігнор.
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Додано: Чет 19 лис, 2020 14:29
норм відсоток
никому не верю
Додано: Чет 19 лис, 2020 14:58
Все вірно,
спамерів в ігнор
а розумні люди розкидаються яйця і різні кошики!
Додано: Чет 19 лис, 2020 14:59
10,75 в кінці строку.
Є більш шедрі.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Чет 19 лис, 2020 15:00
є жадність, є отвага (с) мадам Любопитная
а є раціональна диверсифікація
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